Imputaron a Francisco Adorni por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó este miércoles a Francisco Adorni, actual diputado provincial bonaerense, exfuncionario del Ministerio de Defensa y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano y ya derivó en una serie de medidas judiciales orientadas a profundizar el análisis sobre el patrimonio, las operaciones financieras y los movimientos económicos del legislador.

La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 6, actualmente subrogado por el juez Daniel Rafecas, quien resolvió delegar la investigación en el fiscal Marijuán. El expediente apunta específicamente a determinar si existieron inconsistencias entre los ingresos declarados por Francisco Adorni y el crecimiento patrimonial registrado en sus declaraciones juradas.

La denuncia y el origen de la investigación

La presentación realizada por la diputada Marcela Pagano puso el foco sobre la evolución patrimonial de Francisco Adorni durante su paso por la función pública. Según se detalló, el actual legislador provincial llegó a desempeñarse en el Gobierno nacional como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, cargo al que accedió de la mano de su hermano, Manuel Adorni.

Posteriormente, en junio de 2025, fue promovido al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF). Más adelante, consiguió una banca en la Cámara de Diputados bonaerense, donde actualmente integra el bloque de La Libertad Avanza.

La denuncia sostiene que existirían diferencias patrimoniales que merecen ser investigadas, especialmente en relación con operaciones inmobiliarias, adquisición de vehículos y cancelación de créditos.

El patrimonio declarado por Francisco Adorni

En el expediente judicial quedaron incorporadas las declaraciones juradas presentadas por Francisco Adorni ante la Oficina Anticorrupción (OA). En la correspondiente al año 2024, el funcionario declaró:

El 50% de una casa de 162 metros cuadrados en City Bell, La Plata.

El inmueble fue adquirido el 20 de octubre de 2016 mediante un crédito.

La propiedad fue valuada en $38.790.000.

El 50% de un automóvil Chery Tiggo modelo 2017.

El vehículo fue adquirido en octubre de 2023.

El rodado fue valuado en $5.000.000.

Entre bienes, depósitos y dinero en efectivo declaró poseer $43.790.000.

Informó además no registrar deudas.

Sin embargo, según consta en la causa, en su declaración jurada correspondiente a 2025, Francisco Adorni declaró un patrimonio neto de $80.500.000.

Ese crecimiento patrimonial estaría vinculado, según se indicó, a la compra de una camioneta Jeep Renegade en noviembre de 2025 y a la cancelación de un crédito hipotecario otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires por aproximadamente $60.000.000.

El eje de las sospechas

La diputada Pagano sostuvo en su denuncia que, si bien la compra del vehículo podría justificarse con los ingresos percibidos como funcionario público, existirían dudas sobre la capacidad económica para cancelar en apenas doce meses un crédito hipotecario de semejante magnitud.

El planteo apunta especialmente al origen de los fondos utilizados para cubrir las cuotas del préstamo y a la relación entre los ingresos declarados y la evolución patrimonial registrada en el período investigado.

En un dictamen de 19 páginas al que tuvo acceso Infobae, el fiscal Marijuán aclaró además que la investigación estará centrada exclusivamente en Francisco Adorni. En ese sentido, precisó que las referencias realizadas por la denunciante respecto del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no serán parte de este expediente debido a que el funcionario ya se encuentra sometido a otro proceso judicial encabezado por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Las medidas de prueba ordenadas por Marijuán

Como parte de la investigación, el fiscal federal dispuso una amplia batería de medidas orientadas a reconstruir el patrimonio y los movimientos financieros del imputado. Entre las principales decisiones adoptadas se destacan:

La convocatoria a Marcela Pagano para ratificar formalmente la denuncia.

El levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni.

Pedidos de informes a más de 30 organismos y entidades públicas y privadas.

Requerimientos de información patrimonial desde el año 2020 hasta la actualidad.

El fiscal también solicitó información a distintos organismos nacionales y provinciales.

Los organismos involucrados en la investigación

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá informar sobre declaraciones juradas, pagos, bienes registrables, regímenes de facturación y eventuales sanciones aduaneras vinculadas al legislador.

Por su parte:

La AGIP y ARBA deberán remitir información sobre impuestos, bienes y operaciones registradas.

Migraciones deberá detallar los viajes al exterior realizados por Francisco Adorni y los acompañantes registrados en cruces terrestres.

El Banco Central deberá relevar cuentas, depósitos, transferencias, cajas de seguridad, compra de moneda extranjera y otros movimientos financieros.

El Banco Provincia deberá aportar documentación vinculada al crédito hipotecario de $60.000.000.

La Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Inmueble y el Registro provincial deberán informar sobre propiedades registradas a nombre del imputado.

La IGJ deberá precisar si Francisco Adorni integra o integró sociedades comerciales.

La UIF elaborará un informe patrimonial, financiero, comercial y laboral.

Finalmente, Marijuán solicitó al fiscal Gerardo Pollicita una certificación vinculada a la causa de enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni, con el objetivo de determinar si Francisco Adorni aparece mencionado en ese expediente y en qué carácter.