"Se pueden juntar 5 millones de personas, pero la restricción presupuestaria sigue"

El debate por el financiamiento universitario volvió a quedar en el centro de la escena política luego de las declaraciones del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien relativizó el impacto de la multitudinaria Marcha Universitaria realizada el martes en Plaza de Mayo y defendió la postura oficial vinculada a las restricciones presupuestarias.

El funcionario sostuvo que, más allá de la cantidad de personas que puedan movilizarse, las limitaciones económicas continúan vigentes y condicionan cualquier decisión vinculada al gasto público.

"Vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí", expresó Álvarez al referirse a la protesta universitaria. Las declaraciones se produjeron en medio de la discusión sobre el financiamiento de las universidades públicas y luego de la movilización que reunió a distintos sectores vinculados al ámbito académico, estudiantil y político.

La postura oficial frente a la Marcha Universitaria

Durante sus declaraciones, el subsecretario consideró que la movilización desarrollada en Plaza de Mayo estuvo organizada por sectores opositores. Según indicó, las manifestaciones públicas forman parte de los derechos garantizados dentro del sistema democrático, aunque remarcó que las decisiones de política pública corresponden a los representantes elegidos mediante el voto.

"El derecho a manifestarse está garantizado, pero las decisiones sobre políticas públicas las toman quienes representan democráticamente a la sociedad. Los legisladores y el Presidente se eligen en elecciones libres, no por quien junta más gente", afirmó el funcionario en declaraciones a Radio Mitre. Las palabras de Álvarez reflejaron la posición del Gobierno respecto de la protesta universitaria y de la discusión sobre el aumento de recursos destinados al sistema educativo superior.

"La ley nació muerta"

Uno de los conceptos más contundentes expresados por el subsecretario estuvo relacionado con el proyecto de financiamiento universitario impulsado en el Congreso. Álvarez aseguró que la iniciativa presenta problemas vinculados al origen de los recursos necesarios para su implementación y sostuvo que no cumple con los principios establecidos por la legislación financiera vigente.

"La ley nació muerta para mí, porque viola el primer principio que es el presupuestario", manifestó. Además, explicó que la Ley de Administración Financiera establece que cualquier normativa que implique erogaciones debe indicar de manera específica el origen de los fondos.

En ese sentido, agregó: "La ley de administración financiera dice que las leyes tienen que indicar dónde tienen origen los fondos. Si vos no lo especificás, la ley de ejecución presupuestaria marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto". Las declaraciones dejaron en evidencia el cuestionamiento del funcionario al esquema de financiamiento planteado por sectores universitarios y legislativos.

El debate sobre el presupuesto universitario

Las expresiones de Álvarez se produjeron en un contexto marcado por el reclamo de universidades nacionales y sectores académicos que vienen planteando la necesidad de mayores recursos para garantizar el funcionamiento del sistema universitario.

La discusión sobre el presupuesto se convirtió en uno de los principales ejes de conflicto entre el Gobierno y las instituciones universitarias. En ese marco, el subsecretario insistió en que las limitaciones presupuestarias continúan siendo un condicionante central para la administración de los recursos públicos.

El funcionario remarcó que, independientemente de las movilizaciones o manifestaciones públicas, las decisiones presupuestarias deben ajustarse a criterios financieros establecidos por la normativa vigente.

Las críticas al funcionamiento del sistema universitario

Además de referirse al aspecto presupuestario, Álvarez también cuestionó algunos criterios actuales vinculados a la asignación de recursos dentro del sistema universitario. "El sistema existe para generar graduados", sostuvo el funcionario al explicar cuál considera que debe ser la función principal de las universidades.

Asimismo, remarcó que el objetivo central de las instituciones educativas superiores debe estar orientado a la formación académica. "Principalmente, la función es formar gente", agregó.

En ese contexto, manifestó que actualmente existe una "desvirtuación completa" en relación con el destino de parte de los recursos universitarios.