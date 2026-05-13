Milei comparó su salario con el de los rectores: "Cobran 4 veces más"

Luego de la multitudinaria movilización realizada en Plaza de Mayo en defensa de la universidad pública, el presidente Javier Milei volvió a pronunciarse a través de las redes sociales y profundizó el enfrentamiento discursivo con los sectores universitarios y políticos que participaron de la convocatoria.

Lejos de mostrar señales de acercamiento con los organizadores de la protesta, el mandatario compartió una publicación en la red social X en la que se comparaba su salario con el de los rectores de universidades nacionales. Según el contenido difundido por el propio jefe de Estado, el Presidente percibe un sueldo bruto mensual de 4 millones de pesos, mientras que algunos rectores universitarios cobran "hasta cuatro veces más", alcanzando salarios de hasta 18 millones de pesos mensuales.

La publicación se transformó rápidamente en uno de los ejes de la discusión pública posterior a la marcha federal universitaria, en un contexto donde el financiamiento de las universidades nacionales continúa siendo uno de los temas de mayor tensión entre el Gobierno nacional y distintos sectores académicos.

La comparación salarial que difundió Milei

El mensaje compartido por Milei formó parte de una serie de publicaciones y reposts realizados durante toda la jornada en la red social de microblogging, donde el mandatario insistió en cuestionar las motivaciones de quienes encabezaron la protesta universitaria. De acuerdo con el contenido difundido por el Presidente:

El salario bruto presidencial es de 4 millones de pesos mensuales .

. Algunos rectores universitarios perciben hasta 18 millones de pesos por mes .

. La diferencia salarial, según el planteo oficialista, representa ingresos "cuatro veces superiores" a los del jefe del Poder Ejecutivo.

La comparación fue utilizada por Milei para sostener sus críticas hacia las autoridades universitarias y hacia los sectores políticos que acompañaron la movilización.

Críticas a la oposición

En sus publicaciones, el Presidente sostuvo que la marcha no respondió exclusivamente a reclamos académicos o presupuestarios, sino que estuvo atravesada por intereses políticos y partidarios. Milei acusó a sectores de la oposición de intentar proteger "sus cajas" políticas y afirmó que utilizan la defensa de la educación pública como una "bandera" o un "escudo mediático" destinado a ocultar intereses financieros.

El mandatario volvió así a sostener una narrativa crítica hacia los organizadores de la movilización y hacia las estructuras universitarias, en línea con las posiciones que viene expresando desde el inicio del conflicto por el financiamiento educativo. La confrontación discursiva se produjo apenas horas después de la concentración realizada en Plaza de Mayo, donde distintos sectores universitarios, estudiantiles y políticos reclamaron mayores recursos para las universidades públicas.

La postura del oficialismo

Desde el oficialismo, las declaraciones del Presidente fueron acompañadas por distintos mensajes institucionales emitidos por referentes de La Libertad Avanza y funcionarios del área educativa.

La cuenta oficial del espacio político gobernante difundió un comunicado en el que aseguró que el Gobierno nacional cumple con todas las transferencias presupuestarias previstas para las universidades. En ese texto, el oficialismo sostuvo que:

La administración nacional transfirió mensualmente el presupuesto asignado.

No existe un "desfinanciamiento deliberado" por parte del Poder Ejecutivo.

Las críticas opositoras buscan instalar una interpretación política sobre la situación presupuestaria.

La posición del Gobierno intentó así desactivar los cuestionamientos vinculados al financiamiento del sistema universitario nacional.

Las declaraciones de Alejandro "Profe" Álvarez

En paralelo a las publicaciones de Milei, también se pronunció la subsecretaría de Políticas Universitarias encabezada por Alejandro "Profe" Álvarez.

Durante la jornada, el funcionario sostuvo públicamente la postura oficial respecto del financiamiento educativo y acompañó la línea argumentativa planteada por el Presidente y por La Libertad Avanza.

Las declaraciones se dieron en un contexto de fuerte discusión pública sobre la situación presupuestaria de las universidades nacionales y sobre el impacto de las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional.