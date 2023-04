Inauguraron sede de "Es Con Vos" en La Tablada

Anoche en La Tablada, se inauguró la primer sede de la línea interna "Es Con Vos" que lidera el dirigente peronista Juan Carlos Ledesma ante una concurrida participación de vecinos del populoso barrio del sur de la capital.

Los vecinos les plantearon la demanda que hay de parte de la sociedad sobre la renovación de la clase dirigente política, porque muchos ni siquiera demuestran empatía y mucho menos compromiso. "Nosotros venimos a darle nuestro apoyo a esta línea interna porque vemos compromiso, dedicación y sobre todo gestión ante las autoridades para poder resolver los problemas de la gente" expresó Gabriela Villafañez.

Por su parte, el dirigente de la Juventud Cristian "Abito" Palavecino manifestó: "para nosotros es muy importante venir y conversar con ustedes, escucharlos y trabajar para resolver lo más urgente".

Ledesma aseguró: "mi compromiso es con ustedes, no venimos a prometer cosas que no vamos a poder cumplir" y agregó "se los problemas que tienen por eso organizarnos y que cada uno aporte un granito de arena es mucho para lograr solucionar los más urgentes".

"Hoy más que nunca debemos poner en práctica la solidaridad y esto de gestionar ante quienes corresponda para resolver y así achicar las asimetrías existentes" expresó Ledesma y por último se refirió a las próximas elecciones y criticó fuertemente a la oposición, y llamó a apostar “por el peronismo”.

"Dentro de unos meses se pone en juego el poder, vamos a elegir el intendente de la capital, gobernador y presidente entre otros y es fundamental que sigamos apostando al peronismo como fuerza de justicia, solidaridad y equidad social" enfatizó y añadió "no tenemos que olvidarnos que Juntos por el Cambio, cuando gobernó destruyó las economías populares día a día cuando cerraban las pymes porque no podían sostenerse mientras volvían a endeudarnos con el FMI a costa del sufrimiento de todo un pueblo menos ellos, porque la opción no es ni Juntos por el Cambio, ni mucho menos Milei", concluyó.