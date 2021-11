Inspección interministerial en el cruce de los ríos Los Patos y Aguas Calientes

Los días 27 y 28 de octubre representantes de los ministerios de Agua, Energía y Medio Ambiente y de Minería realizaron inspecciones in situ en la zona de alcantarillado en el cruce de los ríos Los Patos y Aguas Calientes, en Antofagasta de la Sierra, con el objeto de “constatar y verificar lo denunciado por la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano, respecto a la muerte de ejemplares de Oncorhynchus mykiss (trucha arco iris), ingresado mediante nota en el Ministerio de Minería el día 25 de octubre de 2021 y en el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente el día 26 de octubre de 2021”, según señalan las actas de constatación.

La primera inspección se realizó por la tarde y “se procedió a recorrer el lugar en busca de ejemplares afectados y/o fallecidos de truchas arco iris, aguas arriba y aguas abajo del alcantarillado, no encontrándose ningún individuo en malas condiciones. Se avistó una trucha de gran porte y vigorosidad nadando a contra corriente del cuerpo de agua”. El recorrido del 28 se efectuó a las 10:00 y no se observó “ningún individuo en malas condiciones, ni habiéndose constatado a simple vista daño alguno. Por el contrario, se avistó aguas abajo del alcantarillado, en el margen izquierdo del cuerpo de agua, un cardumen constituido por un gran número de truchas (aproximadamente 50 individuos de diferentes edades ontogénicas) que se visualizaban activas, aprovechando las horas de sol para alimentarse como es habitual en esta especie exótica introducida y potencialmente invasora de nuestros ríos y arroyos. Esta especie, al no tener un depredador natural y ser tope de la cadena alimentaria acuática, causa perjuicios a las especies ictícolas nativas, así como también a la fauna macrobentónica de la cual se alimenta, llegando a provocar extinciones locales de especies endémicas, desplazándolas de su hábitat y nicho ecológico. Por este motivo, su resiembra no es recomendable”.

En ambas actas se aclara que “la comunidad denunciante fue invitada a participar de la presente medida de constatación, pese a lo cual ningún integrante de la misma se hizo presente”.

Participaron de la inspección la Lic. en Cs. Biológicas Vanina María Almendra, becaria doctoral CONICET, en representación de la Dirección Provincial de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Medio Ambiente del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente; la secretaria de Desarrollo Minero, Teresita Regalado; la directora Provincial de Gestión Ambiental Minera, Antonella Velazco y la asesora Legal Yésica Yornet por parte del Ministerio de Minería. El segundo día, se sumaron a la inspección Franco Ramírez y Darío Nicolás Romero, personal técnico el Ministerio de Minería; el Ingeniero Civil Jonathan Fait y la Lic. en Geología con especialización en Gestión Ambiental Selva Pastora Ahumada por parte de la empresa Galaxy Lithium (Sal de Vida).