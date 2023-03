Ivana Ferreyra asumiría su banca en el CD de Icaño

La concejala electa de Icaño, Ivana Ferreyra (Frente de Todos) podría asumir su banca en el Concejo Deliberante.

Este jueves sesionarán los concejales, oportunidad en la que tienen previsto tomar juramento a la concejala Ferreyra tras la polémica que resurgió en los últimos días, luego de que desde el oficialismo denunció que se restituya los derechos que habían sido negados a la edil impidiendo que ocupar la banca.

“Me entero por la radio que el intendente (Franco Carletta) invita a realizar la primera sesión. Después el presidente del Concejo (Ariel Alderete) sale diciendo que se definió esta fecha entre los concejales, cosa que no es así porque yo nunca me enteré que hubo una reunión para definir esto. Después el prosecretario me notificó que mañana se hace la sesión. Me imagino que habrán citado a Ferreyra para que asuma su banca de concejal”, declaró el concejal de Juntos por el Cambio, Ángel Pana en declaraciones radiales.

El reclamo para que asuma su banca Ferreyra, tuvo también el apoyo de las dirigentes y legisladoras de la oposición.