Jalil analizó con Nación beneficios impositivos para la agroindustria del NOA

El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión con el secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía de la Nación, Pablo Lavigne, en un encuentro centrado en el análisis de medidas orientadas a fortalecer la competitividad de la industria y la agroindustria del norte argentino.

Durante la reunión se evaluaron en detalle los alcances de las modificaciones impositivas contempladas en la nueva Ley Laboral N°27.802, normativa recientemente promulgada que incorpora beneficios específicos para el sector productivo.

El intercambio permitió revisar cómo estas disposiciones podrían impactar en las economías regionales, particularmente en aquellas vinculadas a la agroindustria, uno de los motores productivos del norte del país. Además, durante la reunión se destacó el rol del clúster semillero como herramienta estratégica para impulsar el desarrollo local, un aspecto considerado clave para la expansión y modernización de las cadenas productivas.

Las autoridades coincidieron en la importancia de generar condiciones que permitan mejorar la competitividad de las empresas, especialmente en contextos en los que la eficiencia productiva y la reducción de costos resultan determinantes para el crecimiento del sector.

Beneficios impositivos

Uno de los puntos centrales del encuentro fue el análisis de incentivos fiscales destinados a promover inversiones en reconversión energética dentro del sector productivo.

Entre las disposiciones incorporadas en la nueva normativa se establece que las empresas que realicen inversiones en reconversión energética mediante la instalación de sistemas de energía solar podrán acceder a un régimen de amortización acelerada.

Este mecanismo tiene como objetivo facilitar la incorporación de tecnologías renovables en los procesos productivos y contempla un beneficio concreto:

Amortización acelerada en el plazo de un año para inversiones en energía solar.

Gracias a este régimen, las empresas podrán computar más rápidamente esas inversiones en el impuesto a las ganancias, lo que genera un incentivo económico directo para adoptar sistemas energéticos sustentables.

De acuerdo con lo analizado durante la reunión, esta herramienta fiscal no solo promueve el uso de energías renovables, sino que también contribuye a mejorar la eficiencia energética dentro de los procesos productivos, un factor cada vez más relevante para la competitividad industrial.

Reducción del IVA para sistemas de riego

Otro de los aspectos evaluados en el encuentro fue la reducción de la alícuota del impuesto al valor agregado (IVA) aplicada a la provisión de energía eléctrica utilizada en sistemas de riego destinados a la agroindustria.

La normativa establece un cambio significativo en la carga impositiva sobre este insumo clave para la producción:

La alícuota del IVA pasa del 27% al 10,5% para la energía eléctrica utilizada en riego agroindustrial.

Esta reducción tiene como objetivo disminuir los costos energéticos del sector, uno de los componentes más relevantes dentro de las estructuras de producción agrícola e industrial vinculadas al agro.

De acuerdo con lo evaluado durante la reunión, la medida apunta a mejorar la competitividad de las empresas agroindustriales, permitiendo optimizar los recursos destinados al funcionamiento de los sistemas de riego, fundamentales para numerosas actividades productivas del norte argentino.

En conjunto, estas disposiciones representan un incentivo directo para la inversión en reconversión energética y para la modernización de los sistemas productivos, promoviendo además una mayor eficiencia dentro del ciclo agroindustrial.

El debate sobre el sector semillero

La agenda del encuentro también incluyó un análisis sobre la situación del sector semillero, considerado estratégico para el desarrollo agroindustrial.

En ese marco se evaluó la posibilidad de avanzar en la adhesión de la Argentina al convenio internacional UPOV 91, una iniciativa que se encuentra vinculada al acuerdo comercial alcanzado con los Estados Unidos.

Este estándar internacional, adoptado por numerosos países, establece mecanismos de protección para la innovación en el desarrollo de semillas, lo que lo convierte en una herramienta relevante para fomentar la inversión y el desarrollo tecnológico dentro del sector.

Durante la reunión se destacó que la adopción de estos mecanismos podría fortalecer el clúster semillero y consolidar un entorno favorable para la investigación, el desarrollo y la producción de nuevas variedades.

Una agenda regional impulsada por los gobernadores del norte

Las gestiones vinculadas a estas iniciativas fueron impulsadas por los gobernadores:

Osvaldo Jaldo (Tucumán)

Gustavo Sáenz (Salta)

Raúl Jalil (Catamarca)

Los mandatarios propusieron además avanzar en una próxima reunión entre empresarios industriales de la región y el funcionario nacional, con el objetivo de construir una agenda ampliada que permita abordar la realidad productiva del norte argentino.

El objetivo de este futuro encuentro será analizar nuevas herramientas y beneficios que puedan fortalecer el desarrollo de la industria regional, generando condiciones que faciliten el crecimiento del sector productivo y mejoren su competitividad en el contexto económico actual.