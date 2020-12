Jalil anunció la creación del Ministerio de Trabajo y la ampliación del bono navideño

Ayer, el gobernador Raúl Jalil amplió el monto y los destinarios del pago por una única vez del bono navideño para todos los agentes de la Administración Pública Provincial. Además, anunció la creación del Ministerio de Trabajo y realizó un balance positivo de su primer año de gestión, a pesar de haber tenido que enfrentar la pandemia de COVID-19.

Sobre la ampliación de $ 3.500 a $ 4.000 del aporte a la canasta navideña, desde la Provincia señalaron que se debe a una gestión realizada ante el Gobierno nacional, para disponer de fondos que permitan aumentar el monto del bono navideño y el universo de trabajadores alcanzados, ya que no habrá límite de haberes como se había establecido en el primer anuncio.

Este bono alcanza a los trabajadores de la Administración Pública Provincial, mientras que para los empleados municipales se mantendrá en $ 3.500 pesos el bono navideño con los fondos que la Provincia aporta a cada intendencia para afrontar el pago.

La decisión fue tomada por el mandatario, tras una ronda de diálogo con representantes de los trabajadores del Estado para incluir a todos en el aporte a la canasta navideña.

El bono se liquidará exclusivamente en 1 (uno) solo cargo, no acumulable con el resto de los cargos, horas cátedra o Contrato de Guardias, que pudiera tener el personal y/o el docente.

Para el caso del personal del escalafón docente, que tenga exclusivamente horas cátedra, se liquidará como máximo $4.000 por docente, por 15 horas cátedra para nivel medio y/o 12 horas cátedra para nivel superior según corresponda y proporcional si tuviere menos horas de las enunciadas.

Para el caso del personal que tenga exclusivamente Guardias Médicas, se liquidará como máximo $ 4.000 por persona, por 96 horas de guardias y proporcional si tuviere menos de las enunciadas.

Además, se ratificó el complemento no remunerativo no bonificable de $ 3.000 a liquidar los meses de enero, febrero y marzo, en concepto de adelanto de paritarias.



Ministerio de Trabajo

Por otro lado, el gobernador Jalil anunció que se creará el Ministerio de Trabajo. Este organismo tendrá a cargo el diálogo con los gremios locales para apuntar mejoras laborales.

Desde que asumió Jalil, el área de Trabajo tenía rango de Secretaría y se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, a cargo del ministro Jorge Moreno.

De esta manera, el número de ministerios del gabinete de Gobierno pasará de 17 a 18.



Balance de gestión

En diálogo con la prensa, Jalil realizó un breve balance de su primer año de gestión al frente del Gobierno provincial y sostuvo que “a pesar de la pandemia, se ha podido avanzar”.

Resaltó que se logró “seguir con la obra pública y fue un acierto para la provincia no tener deuda en dólares”. También, dijo que “se están haciendo muchas obras de agua y energía”, y pidió a los intendentes “tener mucha paciencia”.

Por otra parte, Jalil habló sobre el pase de la provincia a la Etapa de Convivencia Verde, que comenzaró a regir desde hoy, y pidió a los catamarqueños “cuidarse más” al argumentar que “esto es un simple cambio de un decreto por ahora la vacuna no ha llegado a Catamarca”. “La gente tiene que tener mucho cuidado”, agregó.

También indicó que la ministra de Salud, Claudia Palladino, viene manteniendo conversaciones con Nación y que la “Provincia ha pedido 170 mil dosis” de la vacuna contra el coronavirus. “Quiero decirles a los catamarqueños que estamos preparados”, sentenció.



Boleta única en la reforma

Por último, Jalil también se refirió al pedido de la oposición de incorporar la boleta única para las próximas elecciones, en el marco de las negociaciones por la suspensión de las PASO del próximo año. Si bien, semanas atrás, fue el propio gobernador quien dijo que esa discusión se podría dar en ese contexto, ayer indicó que es un tema que se debería conversar, en el marco de la reforma de la Constitución, que espera que se discuta el próximo año.

“La boleta única tiene que ser parte de la reforma de la Constitución. En febrero, empezaremos a hablar de este tema y de la no reelección indefinida”, indicó.