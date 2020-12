Jalil aseguró que Agua Rica no funcionará si tiene un impacto ambiental desfavorable

Luego del fallo de la Corte de Justicia de Catamarca que declaró inconstitucional a la ordenanza 09/16 del municipio de Andalgalá que prohibía la explotación minera a cielo abierto en determinados lugares de esa localidad. el gobernador Raúl Jalil se mostró de acuerdo con la sentencia porque consideró que regular en esa materia es una competencia provincial y no municipal. Sin embargo trató de llevar tranquilidad a quienes se oponen al proyecto de Agua Rica y señaló que si impacta de manera desfavorable en el ambiente, no se aprobará su explotación.

El mandatario catamarqueño comentó que dialogó con el intendente andalgalense, Eduardo Córdoba y le dije que “yo me encargo de lo mío. La Constitución Provincial dice que Catamarca tiene que promover la minería, incluso hasta de la refinería habla. Y con respecto al medioambiente es un tema donde se debe presentar el Informe de Impacto Ambiental, sea Agua Rica, Livent o los proyectos que están en la puna”.

En ese marco dijo que Agua Rica debe cumplir con diferentes pasos para ver si definitivamente es un proyecto sustentable que se puede aprobar o si su impacto es desfavorable y se lo debe rechazar. “Los proyectos que tengan el impacto favorable se van a hacer y los que no lo tengan no se van a hacer”, insistió.

Jalil, también se refirió a una posible ausencia de consenso social que pareciera haber en Andalgalá respecto de Agua Rica, ya que, si bien hay un sector “prominero” que pide por la puesta en marcha del proyecto, hay otro importante sector que se manifesta en las calles andalgalenses en contra de ese emprendimiento. En este sentido, el mandatario respondió que “ni Jesús Cristo tuvo consenso social. Pero acá (Agua Rica) tiene que tener el Impacto Ambiental (aprobado), ver que agua se va a usar y demás”.



Nuevos municipios

Por otro lado, el mandatario también señaló que el Gobierno evalúa la creación de nuevos municipios en algunas localidades muy alejadas donde a los municipios que las comprenden se les hace muy complejo cumplir con sus funciones.

“Estamos avanzando con las intendencias de altura, queremos ver si hacemos 2 o 3 con fondos provinciales que tienen que ser intendencias chicas y sin quitarle recursos a las otras”, explicó Jalil, que si bien no especificó cuales serían las localidades beneficiadas, nombró a Toro Yaco (Santa María) y Aguas Calientes (Belén).



Plantas permanente

Consultado sobre el pase a planta permanente que se había acordado con los gremios con el FUSSI y UPCN, Jalil señaló que ya se encuentran trabajando las áreas técnicas para elaborar el decreto pero señaló que más allá de la antigüedad que deben tener, su postura es que quienes obtengan este beneficio sean empleados que mostraron su aptitud en el puesto que ocupan.

“Creo que están preparando el decreto para que pasen a planta. Yo les dije que vean quien anda bien quien cumple, que tengamos premios y castigos. Yo lo vengo hablando con los docentes, ellos no quieren la asistencia pero no podemos tener 4 docentes por un cargo porque estamos castigando al que trabaja y que le podríamos pagar un poco más, creo que los docentes no pueden estar con licencia en la parte pública y cuando pueden van a la parte privada. El estado no es una vaca lechera, tenemos que cuidarlo”, manifestó el gobernador.

El gobernador Raúl Jalil anunció importantes obras para el Este catamarqueño anoche en Recreo (La Paz), en la inauguración del predio Dr. Ramón Oscar Garbe “Ciudad de los Niños”. Se refirió a la construcción de la ruta provincial N° 7, el acueducto que proveerá de agua para consumo humano y desarrollo agrícola-ganadero en La Paz, la búsqueda de financiamiento para el Puerto Seco y ampliación de plantas cloacales en diferentes departamentos.

“Ya firmamos el convenio para la cimentación de la ruta N° 7, tan solicitada por todos los intendentes, que unirá el Este catamarqueño sin tener que trasladarse hasta la ruta N° 157. Estimo que en no más de 3 meses tres meses estará iniciando esa obra que significan una inversión de $1.700 millones. Con fondos nacionales estamos realizando plantas cloacales en Ancasti, Belén, Tinogasta y Santa María. También vamos a presentar un proyecto para la ampliación de las cloacas en Recreo”, anunció Raúl.

Recordó, además, que hace pocos días se entregó la obra del dique El Bolsón. “Junto al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, estamos trabajando en el proyecto del acueducto -que en estos días estará terminado- que prevé una utilización del agua para consumo humano y ganadería en un 25% para Frías y 75% para La Paz.

También se refirió a la importancia estratégica de utilizar el corredor Bioceánico con salida desde puertos situados en Chile. “Trataremos de continuar con la creación del Puerto Seco en La Paz. Con los gobernadores Zamora y (Ricardo) Quintela (de La Rioja) estamos convencidos que el corredor Bioceánico de San Francisco debe ser una realidad, porque eso va a cambiar estratégicamente un montón de cosas. Las cargas en barcos hacia Asia son mayores por el Pacífico y se tarda 15 días menos”, subrayó a la par que agregó: “el Presidente de la Nación tiene la convicción de desarrollar el Norte argentino, y yo de igual manera, con el Este catamarqueño”.