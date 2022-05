Jalil aseguró que si un funcionario está involucrado en las estafas va a ser despedido"

Luego de la toma de juramento al nuevo ministro de Desarrollo Social, el primer mandatario provincial participó de la presentación del campeonato Panamericano de Mountain Bike de la que será sede nuestra provincia.

En ese marco, Raúl Jalil en diálogo con la prensa adelantó más cambios en el gabinete, se refirió inevitablemente a la situación social generada por las estafas de las financieras y adelantó que la Provincia no va intervenir en el tema de las criptos. El gobernador, luego de indicar que el Ejecutivo provincial fue el primero en advertir sobre estas estafas ante AFIP y al ARCA. Sobre la posibilidad de plantear acciones a favor de quienes fueron estafados, Jalil fue tajante: “nosotros no podemos interferir entre contratos con privados”.

Consultado sobre las denuncias de la oposición respecto a contratos de los ministerios que encabezan Eduardo Niederle y Alberto Kosicki que los relacionan con la empresa de Edgar Bacchiani, Jalil planteó: “todo está en fiscalía y el gobierno provincial ha sido muy claro con el tema de las financieras. Así que no voy a hablar más de este tema, así que no me hagan más preguntas” pero luego acotó que de encontrarse un funcionario de su gestión involucrado en las estafas “ va a ser despedido. Todas las personas que me conocen, saben que va a ser así ”.

A pesar de no querer hablar del tema, luego comentó “increíblemente la gente, como ha pasado en otras provincias y en el mundo, ha apostado a las criptomonedas. En este sentido, tengo la conciencia tranquila. Hay normas que podemos y otras que no podemos regular nosotros pero nosotros si notificamos a los organismos nacionales de las anomalías”.

Cambios de gabinete

Luego sobre más cambios en el gabinete provincial, confirmó que habrá y que los mismos responden a situaciones “normales”. “Estamos analizando otros cambios que son sobre áreas importantes del gobierno” , sentenció.

Luego marcó que en la provincia se están haciendo “cosas buenas” y destacó como una de ellas lo relacionado con la minería. En este punto recordó la firma del fideicomiso con la empresa minera Zijin Mining. Sobre el viaje pendiente a Andalgalá, dijo que el intendente de Andagalá había quedado en visitarlo primero “pero no vino”.