Jalil y Corpacci felicitaron a Lula por su triunfo en Brasil y destacaron la democracia y la integración regional

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y la senadora nacional y exgobernadora de la provincia, Lucía Corpacci, felicitaron al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por su victoria electoral y destacaron la importancia de la democracia y los vínculos entre ambos países.

A través de una publicación en la red social X, Jalil expresó: "Mis felicitaciones al presidente @LulaOficial por su reelección y al pueblo brasileño por una nueva jornada democrática. Argentina y Brasil comparten una historia de cooperación y desafíos comunes. Confío en que podamos fortalecer ese vínculo, fundamental para el desarrollo de nuestros países y la integración de nuestra región".

Por su parte, Corpacci vinculó el resultado electoral con la renovación de la esperanza y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

"Cada vez que un pueblo se expresa democráticamente, la esperanza se renueva y la democracia se fortalece. Felicitaciones al presidente @LulaOficial y a todo el pueblo brasilero", publicó la legisladora en sus redes sociales, junto a una imagen del mandatario brasileño con la banda presidencial y la descripción "LULA PRESIDENTE".

Los mensajes de ambos dirigentes catamarqueños se sumaron a las repercusiones políticas en Argentina tras la victoria de Lula en un histórico balotaje frente a Flávio Bolsonaro. El resultado también generó saludos de referentes del peronismo y del kirchnerismo, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Alberto Fernández y Mayra Mendoza.

Mis felicitaciones al presidente @LulaOficial por su reelección y al pueblo brasileño por una nueva jornada democrática. Argentina y Brasil comparten una historia de cooperación y desafíos comunes. Confío en que podamos fortalecer ese vínculo, fundamental para el desarrollo de nuestros países y la integración de nuestra región. — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) October 26, 2026

Los saludos de Cristina Kirchner y otros dirigentes

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner felicitó al pueblo brasileño y al mandatario reelecto mediante un mensaje en sus redes sociales.

"FELICITACIONES... primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después... a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla", escribió.

Cristina Kirchner felicitó a Lula da Silva tras su triunfo en el balotaje ante Flávio Bolsonaro.

En otra de las publicaciones difundidas tras los comicios, un referente político celebró el resultado con la frase: "UNA NOCHE HISTÓRICA, UN FUTURO MEJOR. Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse".

El mensaje también cuestionó la injerencia extranjera y las campañas de odio, y concluyó: "No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad. Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. ¡HAY OTRO CAMINO!".

El mensaje de Sergio Massa

Sergio Massa, quien había expresado su respaldo a Lula el sábado previo a la votación, también publicó un mensaje para celebrar el resultado.

"Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida. La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos", escribió.

Luego, el exministro de Economía agregó: "El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento. La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: EN LA HISTORIA".

Alberto Fernández y Mayra Mendoza también lo felicitaron

El expresidente Alberto Fernández compartió una imagen junto a Lula y recordó el vínculo político entre ambos.

"Compartimos la tristeza de verte preso y la alegría de verte libre. Caminamos juntos cuando volviste a gobernar. Hoy Brasil te elige por cuarta vez y la Patria Grande festeja. Felicitaciones al presidente reelecto, querido @LulaOficial", publicó.

Por su parte, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, expresó su respaldo al mensaje de Cristina Kirchner: "Con la misma certeza y esperanza en nuestro país con @CFKArgentina", escribió.

Los resultados del balotaje en Brasil

Según los datos consignados en el escrutinio, Lula obtuvo el 51,76% de los votos, frente al 48,24% de Flávio Bolsonaro.

En la primera vuelta del 4 de octubre, el actual mandatario había alcanzado el 45,1% de los sufragios, mientras que su rival había obtenido el 47%. En el balotaje, Lula logró revertir el resultado y asegurar un nuevo mandato presidencial.