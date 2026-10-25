Cristina Kirchner, Kicillof y Massa celebraron la victoria de Lula en Brasil

La victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil generó reacciones entre dirigentes del peronismo argentino. Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa, Alberto Fernández y Mayra Mendoza se sumaron a los saludos al mandatario, que obtuvo el 51,76% de los votos frente al 48,24% de Flávio Bolsonaro, según los datos consignados en el escrutinio.

La expresidenta Cristina Kirchner felicitó al pueblo brasileño y al presidente reelecto a través de sus redes sociales. "FELICITACIONES... primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después... a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla", escribió.

En otro de los mensajes difundidos tras los comicios, un referente del espacio destacó el resultado con la frase: "UNA NOCHE HISTÓRICA, UN FUTURO MEJOR. Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse".

El mensaje también cuestionó la injerencia extranjera y las campañas de odio, y concluyó con una felicitación al mandatario brasileño: "No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad. Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. ¡HAY OTRO CAMINO!".

Cristina Kirchner felicitó a Lula da Silva tras su triunfo en el balotaje ante Flávio Bolsonaro.

El mensaje de Sergio Massa

Sergio Massa, quien había expresado su respaldo a Lula el sábado previo a la votación, también publicó un mensaje en sus redes sociales para celebrar el resultado.

"Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida. La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos", escribió.

Luego, el exministro de Economía agregó: "El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento. La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: EN LA HISTORIA".

Alberto Fernández y Mayra Mendoza también lo felicitaron

El expresidente Alberto Fernández compartió una imagen junto a Lula y recordó el vínculo político entre ambos. "Compartimos la tristeza de verte preso y la alegría de verte libre. Caminamos juntos cuando volviste a gobernar. Hoy Brasil te elige por cuarta vez y la Patria Grande festeja. Felicitaciones al presidente reelecto, querido @LulaOficial", publicó.

Por su parte, la intendenta de Quilmes y referente kirchnerista Mayra Mendoza expresó su respaldo al mensaje de Cristina Kirchner. "Con la misma certeza y esperanza en nuestro país con @CFKArgentina", escribió en sus redes sociales.

Un resultado con repercusiones regionales

Lula consiguió la reelección después de haber quedado en segundo lugar en la primera vuelta del 4 de octubre, cuando obtuvo el 45,1% de los votos, frente al 47% de Flávio Bolsonaro. En el balotaje logró revertir el resultado y alcanzar un nuevo mandato no consecutivo.

La victoria fue celebrada por dirigentes argentinos que mantienen vínculos políticos con el presidente brasileño y que destacaron el resultado como una señal para los sectores progresistas de la región.