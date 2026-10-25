Trump cuestionó el triunfo de Lula y lo comparó con las elecciones de EE.UU. de 2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este domingo la victoria de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, frente al senador Flávio Bolsonaro y comparó el resultado con el triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones estadounidenses de 2020.

"Acaban de aplicar en Brasil el manual de Joe Biden. Bolsonaro llevaba una gran ventaja en la primera vuelta y era el claro favorito para ganar la segunda. Pero los comunistas no sueltan el poder una vez que lo consiguen", afirmó Trump.

Lula fue reelegido para un cuarto mandato presidencial tras imponerse en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Con 81 años, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo el 51,76% de los votos, mientras que su rival alcanzó el 48,24%, de acuerdo con los resultados oficiales con el 99,81% de las urnas escrutadas.

Lula revirtió el resultado de la primera vuelta

En la primera ronda, Flávio Bolsonaro había quedado en primer lugar, con el 47% de los sufragios, alrededor de dos puntos por encima de Lula. La diferencia entre ambos candidatos había sido de aproximadamente 2,2 millones de votos.

Sin embargo, el mandatario brasileño logró revertir ese resultado en la segunda vuelta y terminó con una ventaja superior a los cuatro millones de votos sobre su adversario. Según los datos consignados, se trata de la primera vez en la historia electoral de Brasil que un candidato presidencial revierte en el balotaje el resultado de la primera vuelta.

La victoria le permitirá a Lula iniciar su cuarto mandato presidencial —el segundo consecutivo— el próximo 5 de enero, cuando asumirá el cargo en Brasilia. Nunca antes un presidente brasileño había sido elegido en cuatro ocasiones diferentes.

Una elección marcada por la disputa regional

El resultado también representa, según el análisis del escenario regional, un freno al avance de la derecha en América Latina, en un contexto marcado por el giro político promovido por Trump y sus vínculos con dirigentes conservadores de la región.

Lula llegó al balotaje con desventaja en las encuestas frente a Flávio Bolsonaro. Las mediciones previas anticipaban una definición ajustada, con ambos candidatos en empate técnico, aunque el senador se mantuvo por delante en los sondeos.

Las dos últimas encuestas, publicadas el sábado previo a la votación, le atribuían a Flávio el 51% de los apoyos y a Lula el 49%.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.