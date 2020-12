Jalil insiste con la suspensión de las PASO y descartó la Boleta Única para el próximo año

El gobernador Raúl Jalil volvió a referirse ayer a la iniciativa, impulsada por la mayoría de los mandatarios provinciales del país, de suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo año. Insistió en que debido a la pandemia y la situación económica, es conveniente solo realizar los comicios generales y, además, descartó definitivamente la implementación de la Boleta Única el próximo año, aunque remarcó que es una discusión que se debe dar más adelante.

En diálogo con Radio del Plata, Jalil remarcó que una vez impulsada por los gobernadores, ahora la iniciativa de suspender las PASO debe reunir “un consenso de los legisladores nacionales, y ya depende de ellos”.

Sobre los motivos que llevaron a los mandatarios provinciales a elaborar la propuesta, el gobernador de la provincia indicó: “Nosotros pensamos que la agenda de la pandemia es distinta, que tenemos que estar atentos a la situación epidemiológica de cada lugar y hoy estamos viendo lo que está pasando en el hemisferio norte. En ese sentido, hay que ser muy prudentes y pensamos que, por lo menos, se debería debatir. En lo personal, ya hemos decidido con el partido juntar (las elecciones) con las nacionales. Si se suspenden las PASO, no vamos a tener PASO, sino vamos a tener que tomar una decisión”, apuntó.

En ese marco, volvió a plasmar su postura de que, más allá de la coyuntura actual que pueda llevar a la suspensión de las PASO, las Primarias “son unas encuestas demasiado caras” y se debería avanzar con la eliminación de dicho sistema para regresar a las viejas elecciones internas de los partidos políticos. “Mi pensamiento es que las discusiones políticas regresen al partido o al frente político al que pertenece el partido”, explicó.

Consultado por la posible implementación del sistema de Boleta Única en la provincia, algo que el propio gobernador había mencionado en su momento como uno de los aspectos en los que se podría avanzar para conseguir el apoyo de la oposición local al proyecto de suspensión de las PASO a nivel provincia, el mandatario descartó esa posibilidad para lo inmediato, aunque consideró que se debería discutir para más adelante. “Nosotros no tenemos Boleta Única, esa será una decisión que se tomará en algún momento, pero por ahora, no. Como nosotros decidimos ir junto a las elecciones nacionales, todas las normas son de acuerdo a la legislación nacional, así que, en ese sentido, seguiremos con las normas nacionales”, indicó.

Por otra parte, Jalil volvió a destacar la gestión del presidente Alberto Fernández y su visión Federal. “Tenemos un presidente que tiene una mirada nacional, nos está ayudando con muchas obras, unos 12.000 millones de pesos en inversión. Se activó un poco la economía, en venta de cemento Catamarca es una de las provincias que más aumentó, estuvo primera o segundo en consumo de cemento y creemos que el presidente ha gobernado bien”, manifestó.