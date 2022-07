Jalil y otros gobernadores se reunieron con Silvina Batakis para respaldarla

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, había anticipado este lunes que algunos gobernadores firmarían al mediodía con la ministra de Economía, Silvina Batakis, el inicio de "obras troncales muy importantes para la Argentina", en el marco de una reunión con la funcionaria que será a "agenda abierta".



El ministro coordinador se refirió de esta manera al encuentro que Batakis mantuvo pasadas las 13:30 con un grupo de mandatarios provinciales en el Palacio de Hacienda.



"Algunos gobernadores vienen a firmar el inicio de obra en sus provincias y, en ese contexto, vamos a tener una reunión con Batakis, en la idea de avanzar en cada una de las realidades provinciales, evaluar las economías regionales y escuchar lineamientos de política económica", había dicho Manzur. Al respecto, el funcionario señaló que esa tarea se iniciaría este lunes con "tres o cuatro gobernadores" a "agenda abierta". Sobre el temario de esos encuentros, indicó que "hay una dinámica que se está llevando adelante, que es la que queremos profundizar, y esto va a ser parte del diálogo con los tres, cuatro gobernadores, y después seguiremos conversando con cada uno de los restantes".

Acerca de la situación económica, Manzur apuntó que "la situación es compleja y en ese contexto se busca fortalecer la dinámica de las provincias y tiene que ver con un plan de obras públicas muy ambicioso y que no se detenga". Sobre la segmentación en los subsidios a la electricidad y gas, recordó que el viernes se abrió la inscripción con el lanzamiento del formulario para "seguir con la ayuda del Estado" y afirmó que de esa forma "se busca cerrar brecha y generar equilibrio, y tiene que ver con la justicia en la asignación de recursos". Manzur indicó asimismo que la situación es "extremadamente compleja y Argentina no es una isla en el marco de una economía globalizada que sufre los impactos de situaciones internacionales" como la guerra en Ucrania. "Hay países que no tenían inflación desde hace 40 o 50 años y ahora están asombrados por los niveles y esto Argentina también lo sufre", reiteró.

De este modo, a una semana de los anuncios sobre dólar, inflación y tarifas, la ministra de Economía, Silvina Batakis recibió a gobernadores en el Palacio de Hacienda, consiguiendo una primera imagen con los mandatarios a modo de respaldo provincial de sus medidas.

Del cónclave que se celebró este lunes, en el salón Scalabrini Ortiz de Hacienda y duró cerca de una hora, participaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur, Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Omar Gutiérrez (Neuquén), y Axel Kicillof (Buenos Aires). Los funcionarios estuvieron previamente en el acto "Argentina Grande, el Plan de Obras Públicas para el Desarrollo de la Nación" que encabezó el presidente Alberto Fernández. Gobernadores provinciales se reunieron con la ministra de Economía Silvina Batakis.

La imagen de la reunión cobra fuerza en momentos en que la funcionaria es cuestionada por algunos sectores del Frente de Todos debido a la austeridad fiscal que primó en sus primeras medidas. Este martes podría haber una segunda reunión con mandatarios provinciales.

Al término de la reunión, el propio Manzur se encargó de aclarar en su cuenta de Twitter que "en los próximos días" habrá nuevos encuentros de trabajo en las que acompañará a la ministra "con el conjunto de los mandatarios y las mandatarias provinciales". Fuentes de Gobierno detallaron a este medio que este martes será el turno de Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Ricardo Quintela (La Rioja).

El funcionario añadió que el objetivo de la reunión "fue tomar nota de las prioridades de cada provincia para potenciar su desarrollo". Según pudo saber Ámbito, si bien el encuentro fue presentado como "de agenda abierta" los gobernadores pusieron sobre la mesa su pedido de que el nuevo plan económico de la ministra no perjudique a las economías provinciales, especialmente a la obra pública, de cara al año electoral que se avecina.

Antes de su nombramiento en Economía, Batakis ocupaba el cargo de secretaria de Provincias en el Ministerio de Interior, por lo que su vínculo con los gobernadores no es nuevo. Con su mensaje a los mercados para calmar las presiones devaluatorias, la ministra generó malestar en los movimientos sociales y en sectores duros del kirchnerismo, que consideran que está más preocupada porque cierren los números para conformar al FMI que a dar respuestas a las urgencias económicas de los sectores más vulnerables.

"No vamos a gastar más de lo que tenemos", fue la principal definición política que dio la ministra en su primera conferencia de prensa el lunes pasado y que hizo ruido en algunos sectores de la coalición oficialista.

En tanto, en los próximos días la funcionaria tiene previsto participar de su primera reunión con el gabinete nacional, que está prevista para este miércoles en Casa Rosada. Por otra parte la semana próxima se subirá al avión que llevará a Alberto Fernández con destino a Washington para su primera reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En ese marco, se espera que la funcionaria aproveche la ocasión para mantener un mano a mano con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva.