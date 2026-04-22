Jalil y POSCO Argentina avanzan en una agenda para potenciar proveedores locales

El gobernador Raúl Jalil encabezó en Casa de Gobierno una reunión con autoridades de POSCO Argentina, en un encuentro que tuvo como eje el seguimiento del proyecto minero que la empresa desarrolla en la región y su proyección tanto en el corto como en el mediano plazo.

Durante la reunión, las partes abordaron distintos aspectos vinculados al desarrollo de la actividad minera, con especial énfasis en el impacto territorial que genera y en la necesidad de fortalecer los vínculos con los actores locales. La instancia de diálogo permitió avanzar en una agenda de trabajo que busca articular el crecimiento del sector con el desarrollo del entramado productivo de la provincia.

El intercambio se inscribe en una estrategia orientada a consolidar la actividad minera como un eje dinamizador de la economía regional, integrando a empresas y proveedores locales en el proceso.

Foco en la articulación con actores locales

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la decisión de profundizar la articulación con proveedores locales, en línea con el objetivo de ampliar su participación en la cadena de valor vinculada al proyecto minero.

En ese sentido, se acordó convocar para la próxima semana a proveedores mineros, con el propósito de generar un espacio de trabajo conjunto. Esta instancia buscará ampliar la participación de empresas locales en la cadena de valor, fortalecer el desarrollo de proveedores de la zona e impulsar una mayor integración productiva en torno a la actividad minera. La convocatoria se concretará el miércoles 29 de abril, en el horario de 8:30 a 12:30, en el Salón Incahuasi del Hotel Casino, donde se espera la participación de distintos actores vinculados al sector.

Participación de autoridades y equipos técnicos

Del encuentro participaron autoridades de la empresa y funcionarios provinciales que tendrán un rol activo en la implementación de la agenda acordada. Por parte de POSCO Argentina, estuvieron presentes el vicepresidente, Sejin Lee; el director de ESG, Paul Cho; el líder de Sección Gubernamental e Institucional y coordinador ambiental senior en Catamarca, Patricio Saseta; el coordinador de ESG en Salta, Patricio Cortez; el coordinador ESG, David Kwon Park.

Por el lado del Gobierno provincial, acompañaron al gobernador la ministra de Minería, Teresita Regalado, y el secretario de Gobierno y Coordinación, Leandro Quiroga Barros, quienes tendrán a su cargo el avance de las acciones previstas. La presencia de estos actores refleja la intención de sostener un trabajo coordinado entre el sector público y el privado, con una mirada puesta en la planificación y ejecución de políticas vinculadas al desarrollo minero.

Proyección del proyecto y desarrollo productivo

El análisis de la proyección del proyecto minero fue otro de los ejes del encuentro. En este marco, se abordaron los desafíos y oportunidades que presenta la actividad en el corto y mediano plazo, en un contexto donde la articulación con el entorno local aparece como un factor determinante.

La agenda definida apunta a consolidar un esquema de crecimiento que no solo contemple la evolución del proyecto en sí, sino también su capacidad de generar impacto en el entramado productivo local. Este enfoque busca que los beneficios de la actividad minera se extiendan a distintos sectores de la economía regional.

Entre los aspectos destacados del trabajo conjunto se encuentran: