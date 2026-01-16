Jalil recibió al embajador de Japón y acordaron profundizar la cooperación

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, mantuvo una reunión protocolar con el embajador de Japón en la Argentina, Hoshino Yoshitaka, con el objetivo de fortalecer la agenda de cooperación bilateral y profundizar el trabajo conjunto que la provincia viene desarrollando junto a la representación diplomática japonesa. El encuentro permitió repasar las principales líneas de colaboración en curso y explorar nuevas oportunidades de intercambio cultural, educativo y productivo.

Durante la reunión, ambas partes coincidieron en la importancia de continuar consolidando los lazos institucionales entre Catamarca y Japón, en un contexto internacional que demanda mayor cooperación entre regiones y países para promover el desarrollo sostenible y el entendimiento intercultural. En ese sentido, se destacó el valor de las iniciativas que permiten profundizar el conocimiento mutuo y generar oportunidades de crecimiento compartido, tanto para la provincia como para las comunidades involucradas.

El mandatario provincial aprovechó la ocasión para dar la bienvenida formal al embajador Hoshino Yoshitaka, quien asumió su cargo en noviembre pasado, y lo invitó a visitar Catamarca para conocer de primera mano las bellezas naturales, culturales y productivas que ofrece la provincia. Jalil expresó además el interés del Gobierno provincial en reeditar el evento "Japón en Catamarca", una iniciativa que en ediciones anteriores permitió acercar la cultura japonesa a la comunidad local y fortalecer los vínculos entre ambas sociedades.

Según se señaló durante el encuentro, la eventual reedición de "Japón en Catamarca" buscaría ampliar las actividades culturales, educativas y gastronómicas, promoviendo el intercambio entre artistas, instituciones y ciudadanos de ambos países. La propuesta apunta no sólo a difundir las tradiciones japonesas, sino también a generar espacios de diálogo e integración que contribuyan a una mayor comprensión intercultural.

Cooperación y desarrollo local

La agenda de la reunión también incluyó el análisis de las misiones institucionales que Catamarca ha realizado en Japón en los últimos años, orientadas a establecer contactos estratégicos, intercambiar experiencias y promover proyectos de cooperación. En ese marco, se abordó el avance del programa OVOP (One Village, One Product), una iniciativa de cooperación internacional impulsada por Japón y adaptada en distintos países, incluida la Argentina.

El programa OVOP tiene como objetivo fomentar el desarrollo local a partir de la valorización de los recursos y la identidad productiva de cada comunidad. A través de este enfoque, se busca fortalecer las economías regionales, promover la innovación, mejorar la calidad de los productos locales y facilitar su inserción en nuevos mercados. En Catamarca, el programa ha sido implementado como una herramienta para potenciar emprendimientos productivos con identidad territorial, generando valor agregado y oportunidades de empleo.

Durante el diálogo, se destacó la importancia de continuar profundizando este tipo de iniciativas, que combinan cooperación técnica, capacitación y acompañamiento institucional. Tanto el gobernador como el embajador coincidieron en que el intercambio de experiencias y conocimientos resulta clave para impulsar procesos de desarrollo sostenible y fortalecer las capacidades locales.