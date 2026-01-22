Jalil recibió al nuevo CEO de KABIL y evaluaron el avance del proyecto de litio en Fiambalá

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, recibió al nuevo CEO de la empresa Khanij Bidesh India Limited (KABIL), Sunil Kumar Singh, en el marco de una reunión de trabajo destinada a analizar el avance del proyecto de exploración de litio que la compañía desarrolla en el oeste provincial. Del encuentro participaron además el vicegobernador Rubén Dusso y la ministra de Minería, Teresita Regalado, junto a autoridades provinciales y representantes del sector minero.

La reunión tuvo como eje principal la evaluación del estado actual del proyecto de exploración de litio en la zona de Cortaderas, en Fiambalá, que KABIL lleva adelante en áreas concesionadas por Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN). En ese sentido, se repasaron los avances técnicos alcanzados hasta el momento, los estudios en curso y las perspectivas de desarrollo a mediano y largo plazo de la iniciativa.

Además de la revisión del proyecto, el encuentro sirvió como presentación formal de Sunil Kumar Singh como nueva máxima autoridad de KABIL, en una etapa considerada clave para la consolidación de la empresa en la provincia y para el fortalecimiento de los vínculos institucionales con el Gobierno de Catamarca. Desde el Ejecutivo provincial destacaron la importancia de mantener un diálogo permanente con las compañías que operan en el territorio, especialmente en un sector estratégico como el litio.

Durante la reunión, representantes de KABIL expresaron su interés en evaluar nuevas áreas mineras dentro de la provincia, en línea con la política minera que impulsa el Gobierno catamarqueño. Dicha estrategia está orientada a promover un desarrollo minero responsable, con foco en la sostenibilidad ambiental, el agregado de valor local y la generación de empleo genuino para las comunidades donde se emplazan los proyectos.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que Catamarca cuenta con un marco normativo y una experiencia consolidada en materia minera, lo que permite avanzar en proyectos de exploración y eventual producción bajo estándares internacionales, priorizando la participación de empresas estatales como CAMYEN y el fortalecimiento de las cadenas productivas locales.

KABIL es una empresa estatal de la India creada con el objetivo de asegurar el acceso a minerales estratégicos para ese país, entre ellos el litio. En Catamarca, forma parte de un grupo de tres empresas indias que establecieron asociaciones con CAMYEN para la exploración de este recurso clave para la transición energética y la industria tecnológica. En ese contexto, la provincia se posiciona como un actor relevante dentro del denominado "triángulo del litio".

Además de los proyectos de exploración, KABIL cuenta con oficinas administrativas en la provincia, que forman parte de su plan de inversión y de su estrategia de inserción territorial. Este aspecto fue destacado durante la reunión como una señal del compromiso de la empresa con el desarrollo local y la generación de capacidades en la región.

Del encuentro también participaron Sukanya Chakraborty, directora de Tecnología (CTO) de KABIL India; M. Sundar Raj, Country Head de KABIL Argentina; autoridades de CAMYEN; legisladores provinciales y otros funcionarios vinculados al área minera. La presencia de estos actores permitió abordar el proyecto desde una perspectiva integral, contemplando aspectos técnicos, institucionales y estratégicos.

La reunión se enmarca en una agenda más amplia del Gobierno de Catamarca orientada a consolidar inversiones en minería, fortalecer alianzas internacionales y posicionar a la provincia como un polo de desarrollo en la producción de minerales críticos, en un contexto global de creciente demanda de litio para la electromovilidad y el almacenamiento de energía.