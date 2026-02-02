Jalil recorrió zonas inundadas en El Bañado

El gobernador Raúl Jalil visitó este lunes las zonas damnificadas por el desborde del río en la localidad de El Bañado. El mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Rubén Dusso, el intendente de Huillapima, Omar Soria, y el senador departamental Gonzalo Ormachea.

El objetivo central de la jornada fue evaluar la magnitud de los daños materiales y establecer un canal de diálogo directo con las familias afectadas. Durante la recorrida, las autoridades transmitieron tranquilidad a los vecinos, asegurando que el Estado provincial y municipal trabajarán de forma articulada para normalizar la situación habitacional y de servicios en el corto plazo.

En el encuentro con los habitantes de El Bañado, se definieron las prioridades de asistencia para mitigar las problemáticas generadas por las intensas lluvias de los últimos días. El equipo de gobierno coordinó acciones logísticas para garantizar el bienestar de la población mientras los niveles del río retoman su cauce natural.

Más allá de la contingencia actual, el Ejecutivo provincial puso el foco en la prevención a largo plazo. Según se informó oficialmente, una vez finalizada la temporada de lluvias, será necesario avanzar con estudios técnicos de la zona que permitan proyectar y ejecutar las obras de contención y defensa del río.

Estas obras de infraestructura buscan evitar que nuevos episodios de crecidas vuelvan a poner en riesgo el patrimonio y la integridad de las familias de esta región del departamento Capayán, brindando una solución estructural a un problema recurrente del periodo estival.