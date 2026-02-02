Fin de la detención para Rivara: el Gobierno ahora exige la libertad de Gallo y Giuliani

En una jornada marcada por la intensidad diplomática, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina confirmó este lunes la excarcelación de Gustavo Gabriel Rivara, quien permanecía privado de su libertad en Venezuela desde hace poco más de un año. Rivara había sido detenido el 1 de enero de 2025, dando inicio a un proceso que el Gobierno argentino no ha dudado en calificar, a través de un comunicado oficial en la red social X, como una detención de manera arbitraria.

Tras recuperar su libertad, el hombre logró trasladarse hacia territorio vecino, presentándose en la Embajada de la República Argentina en Colombia. Allí, las autoridades consulares le brindaron la asistencia necesaria y procedieron a emitir la documentación personal correspondiente para regularizar su situación. El Foro Penal, organización referente en la defensa de los derechos humanos, ratificó la noticia mediante las declaraciones de su vicepresidente, Gonzalo Himiob, quien confirmó que el ciudadano ya no se encuentra bajo custodia del régimen venezolano.

Los ciudadanos que aún permanecen en el sistema carcelario

Pese a la liberación de Rivara, la situación de los ciudadanos argentinos en suelo venezolano sigue siendo crítica y de máxima prioridad para la Cancillería. El Gobierno ha sido tajante al exigir la inmediata liberación de los demás compatriotas que, bajo su consideración, continúan ilegalmente detenidos.

Los nombres que encabezan el reclamo oficial son los de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, aunque no son los únicos casos registrados en el país caribeño.

Expectativa por una amnistía general en Venezuela

La noticia de la liberación de Rivara llega en un momento de alta sensibilidad política en Venezuela. Existe una creciente expectativa ante el anuncio realizado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, respecto a una amnistía general que será tratada próximamente en la Asamblea Nacional. Este marco legal podría ser la llave para destrabar la situación de los argentinos que aún permanecen en centros de detención.

La Cancillería Argentina ha manifestado que sigue atentamente la situación de todos los ciudadanos que considera ilegítimamente detenidos, manteniendo un canal de contacto permanente con sus entornos cercanos. La postura oficial es clara: el acompañamiento continuará hasta que se garantice la libertad de la totalidad de los privados de su libertad de manera ilegal.