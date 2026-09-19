En solo tres meses, la desocupación en Catamarca aumentó 1,5 puntos

El mercado laboral argentino cerró el segundo trimestre de 2026 con una tasa de desocupación del 7,9%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC). A partir de las cifras relevadas, se proyecta que aproximadamente 1,8 millones de personas sufrieron la falta de trabajo durante ese período.

La medición surge de la Encuesta Permanente de Hogares y contempla el comportamiento del mercado de trabajo en 31 aglomerados urbanos. Para alcanzar el cálculo, se considera la estimación de la población y el porcentaje de personas desocupadas dentro de la población económicamente activa.

El resultado implica un incremento interanual de 0,3 puntos porcentuales, dado que la desocupación había sido del 7,6% en el segundo trimestre de 2025 y llegó al 7,9% en igual período de 2026.

El INDEC informó además que la tasa de actividad fue del 48,9%, mientras que la tasa de empleo se ubicó en 45%. La tasa de desocupación, por su parte, contempla a las personas que no tienen una ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente como proporción de la población económicamente activa.

En términos intertrimestrales, las tasas de actividad, empleo y desocupación no registraron cambios significativos a nivel general. Sin embargo, la desocupación en los aglomerados del interior mostró un incremento de 0,8 puntos, al pasar del 6,8% al 7,6%.

Catamarca: más desocupados y menos personas ocupadas

Dentro de este escenario nacional, Gran Catamarca, integrado por Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, exhibió una evolución particularmente significativa.

Entre el primer y el segundo trimestre de 2026, la tasa de desocupación pasó de 4,9% a 6,4%. Se trata de una de las subas más pronunciadas dentro de la región del Noroeste Argentino.

Pero el dato adquiere mayor dimensión cuando se observa la composición de ese indicador. En apenas tres meses, la población ocupada descendió de 104.000 a 97.000 personas, mientras que los desocupados aumentaron de 5.000 a 7.000.

La combinación de ambos movimientos permite describir con mayor precisión el escenario laboral de Catamarca: no solamente aumentó la cantidad de personas que buscan trabajo sin conseguirlo, sino que también disminuyó el número de personas ocupadas respecto del trimestre anterior.

En la comparación interanual, la desocupación de Gran Catamarca registró una suba de 0,4 puntos porcentuales.

El panorama también aparece reflejado en la tasa de empleo. Gran Catamarca registró 41,1%, uno de los valores más bajos entre los aglomerados relevados por el organismo.

Gran Rosario encabezó la desocupación

Mientras Catamarca registró una suba relevante, el mayor nivel de desocupación del país correspondió a Gran Rosario, que alcanzó el 11,5% durante el segundo trimestre de 2026.

El registro rosarino se ubicó claramente por encima del promedio nacional del 7,9% y también superó los valores de otros grandes centros urbanos.

Los mayores niveles de desocupación informados fueron:

Gran Rosario: 11,5%

Gran Córdoba: 10,5%

Mar del Plata: 9,9%

Bahía Blanca-Cerri: 9,7%

Comodoro Rivadavia-Rada Tilly: 9,2%

Corrientes: 9,1%

Partidos del Gran Buenos Aires: 8,8%

Río Gallegos: 8,8%

Gran La Plata: 8,7%

Gran Santa Fe: 8,6%

La concentración de varios de los registros más elevados en la región Pampeana explica que esa zona haya alcanzado también la mayor tasa regional de desocupación, con 9,7%.

Por detrás quedaron el Gran Buenos Aires, con 8,2%; el Noreste, con 7%; Patagonia, con 6,3%; Cuyo, con 5,9%; y el Noroeste, con 4,3%. El promedio de los 31 aglomerados fue del 7,9%.

El empleo muestra otra fotografía del país

La distribución cambia cuando el indicador observado es la tasa de empleo, que mide qué porcentaje de la población total se encuentra ocupado.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó el registro más elevado, con 53,1%, una cifra considerablemente superior al promedio nacional del 45%.

Después de CABA se ubicaron Neuquén-Plottier, con 48,9%, y Santa Rosa-Toay, con 47,6%. También registraron valores elevados Gran La Plata, con 47%; Gran San Juan y Gran San Luis, ambos con 46,9%; Gran Rosario, con 46,9%; Gran Mendoza, con 46,2%; y Mar del Plata, con 46%.

En el extremo opuesto apareció Rawson-Trelew, con la menor tasa de empleo del relevamiento: 37,5%.

Le siguieron Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, con 38,5%; Santiago del Estero-La Banda y Concordia, con 39,4%; Viedma-Carmen de Patagones, con 39,6%; Corrientes, con 40,8%; Gran Santa Fe, con 41%; y San Nicolás-Villa Constitución y Gran Catamarca, ambos con 41,1%.

El Noroeste, con menor empleo que otras regiones

La mirada regional permite ubicar a Catamarca dentro de un escenario más amplio. Cuyo lideró en tasa de empleo, con 46,5%. Luego se ubicaron el Gran Buenos Aires y la región Pampeana, ambas con 45,3%.

El Noroeste, región en la que se encuentra Catamarca, alcanzó una tasa de empleo del 43,7%. Más abajo quedó Patagonia, con 43,1%, mientras que el Noreste registró 42,2%, el nivel más bajo entre las seis regiones informadas.

En materia de actividad, el liderazgo correspondió a la región Pampeana, con 50,1%. Cuyo alcanzó 49,5% y el Gran Buenos Aires, 49,3%.

Una fotografía laboral que pone el foco en Catamarca

Los números del segundo trimestre permiten observar distintas dimensiones de un mismo mercado laboral. A nivel nacional, la desocupación llegó al 7,9% y mostró una suba interanual de 0,3 puntos. En los aglomerados del interior, además, la desocupación avanzó 0,8 puntos en la comparación intertrimestral.

En Gran Catamarca, la evolución presenta elementos concretos que profundizan esa fotografía: la desocupación pasó del 4,9% al 6,4%; los desocupados aumentaron de 5.000 a 7.000; y la población ocupada se redujo de 104.000 a 97.000 personas.

A la vez, el aglomerado registró una tasa de empleo del 41,1%, mientras que el Noroeste alcanzó un 43,7% en ese indicador.

El escenario nacional se completa con una informalidad laboral del 45% en la comparación interanual. Dentro de los trabajadores informales, la proporción correspondiente a trabajadores por cuenta propia pasó del 34,3% al 37,3%.

Así, los datos del INDEC describen un segundo trimestre en el que el mercado laboral argentino mostró un desempleo superior al de un año atrás, mientras que Catamarca quedó expuesta a una combinación particularmente significativa de aumento de la desocupación y reducción de la población ocupada.