Milei disertará en la ONU y buscará respaldo financiero en Nueva York

En un contexto de fuerte exposición internacional y un marcado alineamiento diplomático con Washington e Israel, el presidente Javier Milei emprenderá un nuevo viaje hacia los Estados Unidos el próximo lunes 21 de septiembre. Esta travesía marca un hito en su gestión, tratándose de su visita número 18 al país norteamericano desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023. Para una provincia como Catamarca, cuyas economías regionales, proyectos mineros de litio y expectativas de inversión extranjera dependen estrechamente de la estabilidad macroeconómica nacional y de las señales de apertura al mercado global, la inserción internacional del país y la proyección de sus lineamientos económicos representan factores de profunda relevancia analítica y federal.

Cronograma de Partida y el Reconocimiento en Yeshiva Darchei Torah

La salida oficial de la comitiva está programada desde Buenos Aires el lunes por la noche, con arribo previsto para el martes por la mañana al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. La agenda oficial comenzará puntualmente a las 16:00 del martes, momento en el cual el mandatario disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah. En dicho establecimiento, el jefe de Estado recibirá el prestigioso premio "Ohev Yisrael", una distinción especial otorgada en reconocimiento a su firme respaldo a Israel y su estrecho vínculo con la comunidad judía.

La actividad institucional continuará de manera intensa durante las últimas horas de la tarde y la noche de ese mismo día:

A las 19:00, mantendrá un encuentro privado con Roberto Salinas.

A las 20:30, concretará una reunión clave con el reconocido economista estadounidense Xavier Sala-i-Martin, quien se desempeña como profesor de la Universidad de Columbia y es un afamado especialista en materia de crecimiento económico.

La Intervención en la 81ª Asamblea General de la ONU

La jornada central de la misión internacional tendrá lugar el miércoles 23, cuando el presidente intervenga al mediodía en el Debate General de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Su discurso se desarrollará en un escenario internacional atravesado por tensiones globales y diversos conflictos regionales. Se espera que en esta tribuna de máximo nivel multilateral, el mandatario exponga con claridad los lineamientos centrales de su política exterior, ratifique el alineamiento estratégico con los Estados Unidos e Israel, y detalle la postura oficial de la República Argentina frente a los complejos desafíos globales actuales.

Debates sobre Libertad Económica y Cumbres con Líderes Empresariales

La misma jornada del miércoles continuará con una agenda desbordada de compromisos corporativos y académicos. A las 16:00, el mandatario encabezará la conferencia titulada "Western Values, Economic Freedom & Strategic Security", un evento organizado conjuntamente por la Fundación Federalismo y Libertad y respaldado por el International Republican Institute. Frente a un selecto auditorio compuesto por empresarios, inversores y académicos, el presidente disertará sobre la libertad económica, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la seguridad estratégica y la importancia de la cooperación regional.

Posteriormente, la actividad diplomática y sectorial se densificará con dos encuentros de máxima jerarquía:

A las 18:00, se reunirá con un grupo de grandes empresarios vinculados a la Americas Society/Consejo de las Américas, en un cónclave que estará encabezado por Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de la influyente organización.

A las 19:30, la agenda del miércoles concluirá con una reunión con el rabino Simón Jacobson, profundizando los lazos con referentes de la comunidad.

Cierre Financiero en The Economic Club of New York y Regreso al País

Las actividades oficiales en territorio estadounidense culminarán el jueves 24, cuando a las 13:00 el mandatario brinde una exposición magistral en The Economic Club of New York, considerada una de las instituciones empresariales y financieras más influyentes de los Estados Unidos.

Una vez completada esta intensa agenda, el vuelo presidencial de regreso despegará el jueves a las 21:00, con previsión de arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque el viernes 25 a las 8:30. No obstante, fuentes gubernamentales aclararon que el cronograma permanece dinámico y podría incorporar nuevas reuniones o actividades en las próximas horas, aunque se ratificó oficialmente que, por el momento, no se encuentra agendado un encuentro bilateral con el presidente estadounidense Donald Trump.