Jalil se sumó al pedido de gobernadores de suspender las PASO

Más de la mitad de los gobernadores ya manifestaron su voluntad de suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que deberían realizarse en el 2021, y apuestan a la modificación de la ley electoral. Entre esos mandatarios se sumó anoche el mandatario catamarqueño Raúl Jalil, quien a través de su cuenta de Twitter dio su visión sobre la necesidad de suspender las primarias “en vista del escenario social y económico”.

“Comparto con gobernadores y representantes políticos la postura de suspender las PASO para las elecciones legislativas 2021, en vista del escenario social y económico, para lo cual esperamos encontrar los acuerdos necesarios en el marco del Congreso de la Nación”, escribió Jalil en la red social.

Más allá del contexto actual de la pandemia y la crisis económica, en el pasado, el mandatario catamarqueño mantenía una postura similar respecto de las PASO. Es que el actual gobernador, cuando era intendente de la Capital, manifestó su intención de no realizar las eleccionar primarias en esa jurisdicción por el gasto que implicaba su realización.

Finalmente, su propuesta no consiguió el apoyo en el Concejo Deliberante y no pudo avanzar con esa medida.

Durante la semana pasada, los gobernadores de Corrientes, Gustavo Valdés, de Misiones, Oscar Herrera Ahuad y de Tierra del Fuego, Gustavo Mellela, hicieron públicas sus posiciones en el mismo sentido. Antes, lo habían hecho el cordobés Juan Schiaretti, el sanjuanino Sergio Uñac y el salteño Sanz, entre otros.

Los gobernadores sostienen su pedido en dos cuestiones centrales: el gasto que implica poner en funcionamiento la maquinaria electoral y el riesgo sanitario. El primer argumento es que el más eco encontró entre en el oficialismo parlamentario.

La reforma de la ley que rige los comicios requiere una mayoría calificada para ser reformada, es decir, la mitad más uno del total de los miembros de cada Cámara tiene que acompañar la iniciativa.