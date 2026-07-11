Trump aseguró que ordenó destruir Irán si intentan asesinarlo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ordenó una respuesta militar de gran escala contra Irán si el gobierno de ese país intenta asesinarlo. La advertencia fue difundida a través de su red social Truth Social, en un contexto de creciente tensión entre ambas naciones.

Según publicó el mandatario, existen "1000 misiles armados y preparados" apuntando hacia territorio iraní y afirmó que ya instruyó a las Fuerzas Armadas para "destruir totalmente" distintos objetivos en Irán si se concreta un atentado en su contra.

La declaración trascendió luego de versiones que indicaban que Israel habría advertido a Washington sobre un supuesto plan iraní para asesinar al presidente estadounidense.

Trump endureció su amenaza contra Irán

En su mensaje, Trump sostuvo que la orden permanecerá vigente durante un año, con posibilidad de ser renovada, y cerró la publicación con la frase: "¡Alabado sea Alá! Presidente Donald J. Trump".

Días antes, en una entrevista con The New York Post, el mandatario había revelado que instruyó al Pentágono para responder con bombardeos "a niveles nunca antes vistos" si fuera víctima de un ataque atribuido a la República Islámica.

No obstante, aclaró que no existe información sobre un plan inminente para asesinarlo, aunque reiteró que considera que Irán lo tiene como uno de sus principales objetivos desde hace años.

Crece la tensión entre Washington y Teherán

Las declaraciones de Trump llegan en medio de una nueva escalada militar entre Estados Unidos e Irán. En los últimos días, ambos países retomaron los ataques en Oriente Medio, dando por finalizado el alto el fuego que había sido acordado semanas atrás.

Mientras Trump afirmó que el cese de hostilidades "se terminó", el canciller iraní, Abás Araqchi, sostuvo que su país "cumplió su palabra" y aseguró que solo podrá existir respeto si es recíproco.

Pese al recrudecimiento del conflicto, el presidente estadounidense indicó que aceptó mantener abiertas las conversaciones con Teherán, aunque insistió en que el acuerdo de alto el fuego ya no continúa vigente.

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