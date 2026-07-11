Argentina inició el reemplazo de los fusiles FAL con la compra de armamento a Israel

El Ministerio de Defensa firmó un contrato con Israel para la compra de fusiles ARAD, con el objetivo de iniciar el reemplazo progresivo de los históricos FAL utilizados por las Fuerzas Armadas argentinas.

El acuerdo contempla una primera adquisición de 700 fusiles ARAD 7, junto con sus accesorios y 167 dispositivos de fogueo, por un monto de 1.730.499 dólares. Aunque el contrato prevé que la entrega pueda concretarse durante 2026, las autoridades esperan recibir el equipamiento en las próximas semanas.‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‍‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‍‌‌‌‍‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‌‍‌‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‍‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‍‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‍‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‍‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌Un plan de compras por hasta 12 millones de dólares

El convenio, firmado el 28 de junio, establece una ventana de ejecución de tres años durante la cual Argentina podrá adquirir armamento por un monto máximo de 12 millones de dólares.

Tras esta primera compra, el Ministerio de Defensa dispondrá de un saldo de 10.269.501 dólares para incorporar nuevos fusiles ARAD 7, de calibre 7,62 mm, y ARAD 5, de calibre 5,56 mm.

El armamento será provisto por la empresa Israel Weapon Industries (IWI), seleccionada por el Ministerio de Defensa israelí como contratista principal de la operación.

El contrato y las condiciones del acuerdo

Como ocurre habitualmente en este tipo de adquisiciones, el convenio establece que Argentina no podrá vender ni transferir el material adquirido a terceros sin autorización.

Además, el contrato contempla cláusulas vinculadas a eventuales demoras en los pagos o en las entregas del equipamiento.

Modernización de las Fuerzas Armadas

La compra forma parte del proceso de modernización del material militar impulsado por el Gobierno nacional desde diciembre de 2023.

Las negociaciones con Israel comenzaron en 2024, durante la gestión del entonces ministro de Defensa, Luis Petri, con reuniones técnicas entre representantes del Estado Mayor Conjunto y autoridades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

En paralelo, el Ministerio de Defensa mantiene conversaciones con distintos países para evaluar futuras adquisiciones de drones, helicópteros y otros sistemas militares, aunque la incorporación de equipamiento de mayor complejidad, como submarinos, continúa condicionada por las restricciones presupuestarias.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.