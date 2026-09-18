Javier y Karina Milei llegan a Bahía Blanca junto a Santilli para recorrer inversiones millonarias

El presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, viajarán este viernes a Bahía Blanca para desarrollar una jornada que tendrá como eje el anuncio y avance de proyectos de inversión privada en el polo industrial de la ciudad bonaerense.

La actividad estará concentrada en dos grandes emprendimientos industriales. Por un lado, la comitiva recorrerá las instalaciones de Compañía Mega, firma que concretó su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para avanzar con la ampliación de su complejo industrial, con un desembolso estimado en 365 millones de dólares.

Por otro lado, las autoridades nacionales visitarán Louis Dreyfus Company (LDC), que destinará 400 millones de dólares a la construcción de una planta destinada al procesamiento de soja y girasol, con la proyección de ubicarse entre las más grandes del mundo en su tipo.

De esta manera, el recorrido presidencial tendrá como eje visible los proyectos privados y las inversiones anunciadas para el polo industrial bahiense, en una jornada que también incluirá un acto político en el centro de la ciudad.

Compañía Mega y una ampliación de US$365 millones

Uno de los puntos centrales de la visita será Compañía Mega, empresa que adhirió al RIGI para llevar adelante la ampliación de su complejo industrial.

El proyecto contempla un desembolso estimado en 365 millones de dólares, una cifra que forma parte de los principales anuncios de inversión que serán recorridos por la comitiva nacional. La actividad permitirá al Presidente y a los funcionarios que lo acompañan recorrer las instalaciones de la compañía y conocer el avance del proyecto de ampliación.

Los principales datos del emprendimiento son:

Empresa: Compañía Mega.

Compañía Mega. Régimen: Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Proyecto: ampliación del complejo industrial.

ampliación del complejo industrial. Inversión estimada: US$365 millones.

Durante el traslado en helicóptero, además, está previsto que la comitiva sobrevuele los terrenos sobre los que se construirá la ampliación de la Central Piedrabuena de Pampa Energy. El sobrevuelo forma parte del recorrido previsto antes de la llegada a las instalaciones industriales.

Louis Dreyfus Company y el proyecto agroindustrial

La segunda escala será en Louis Dreyfus Company (LDC), firma agroindustrial que proyecta una inversión de 400 millones de dólares para construir una planta de procesamiento de soja y girasol.

El proyecto, de acuerdo con la información difundida, promete posicionarse entre las más grandes del mundo en su tipo, por lo que constituye otro de los puntos centrales de la recorrida presidencial. Los datos técnicos suministrados sobre esta iniciativa son:

Empresa: Louis Dreyfus Company (LDC).

Louis Dreyfus Company (LDC). Inversión prevista: US$400 millones .

. Actividad: procesamiento de soja y girasol.

procesamiento de soja y girasol. Ubicación de la visita: Bahía Blanca.

Bahía Blanca. Proyección: una de las plantas más grandes del mundo en su tipo.

La presencia de Milei, Karina Milei y Santilli en las instalaciones de LDC se inscribe así en una jornada orientada a mostrar proyectos de inversión privada junto con el recorrido por infraestructura industrial y portuaria.

Del recorrido técnico al acto con militantes

Después de las visitas a las plantas industriales y al puerto bahiense, la agenda tendrá un segundo componente. El Presidente y la conducción del Poder Ejecutivo encabezarán un acto con referentes y militantes en el centro de la ciudad.

La jornada, por lo tanto, combinará dos dimensiones claramente diferenciadas: el recorrido por proyectos de inversión privada y una actividad política con integrantes y simpatizantes del oficialismo.

La información difundida sobre la visita ubica esta segunda parte de la agenda en un momento en el que el Gobierno nacional busca avanzar con distintos puntos de su agenda política y legislativa.

Presupuesto 2027 y Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

La visita a Bahía Blanca se produce mientras el oficialismo busca avanzar con su agenda legislativa, con dos iniciativas mencionadas como prioritarias: el proyecto de Presupuesto 2027 y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

En paralelo, la actividad política de La Libertad Avanza se intensifica con miras al próximo año y con el objetivo declarado por integrantes del espacio de avanzar hacia la reelección de Javier Milei. La propia jornada bahiense combina así la presentación y seguimiento de proyectos de inversión con una actividad que tendrá participación de referentes y militantes, en un escenario político en el que el oficialismo procura sostener simultáneamente su agenda legislativa y su despliegue territorial.

Karina Milei y el despliegue territorial

En ese contexto, Karina Milei mantuvo una agenda cargada de actividades políticas y partidarias. Según la información suministrada, la secretaria general de la Presidencia ya estuvo en la localidad bonaerense de Suipacha, donde participó de la inauguración de una escuela de formación de dirigentes.

También viajó a Misiones, con el objetivo de fortalecer el partido local, y posteriormente inauguró un local partidario de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires en el barrio porteño de Constitución.

El despliegue forma parte del movimiento político que acompaña la agenda oficial y que, de acuerdo con la información proporcionada, apunta a consolidar la estructura partidaria en distintos territorios.

"El único objetivo posible es la reelección"

En sus encuentros con la militancia, Karina Milei explicitó el objetivo político que guía esas actividades. "El único objetivo posible es la reelección del presidente Javier Milei", expresó la funcionaria durante los cara a cara con los militantes. La frase establece el horizonte electoral que el oficialismo busca imprimir a su actividad territorial, mientras el Gobierno procura avanzar paralelamente con su agenda legislativa.

En Bahía Blanca, ambas dimensiones quedarán reunidas en una misma jornada: por un lado, el recorrido presidencial por proyectos privados que representan inversiones estimadas en US$365 millones en Compañía Mega y US$400 millones en Louis Dreyfus Company; por otro, un acto con referentes y militantes en el centro de la ciudad.

La agenda también contempla el sobrevuelo de los terrenos destinados a la ampliación de la Central Piedrabuena de Pampa Energy, antes del recorrido por las plantas industriales y el puerto bahiense.

Así, la visita de Javier Milei, Karina Milei y Diego Santilli se desarrollará alrededor de una combinación de inversiones privadas, actividad industrial, proyectos de infraestructura, agenda legislativa y despliegue político, con Bahía Blanca como escenario de una jornada que reunirá los distintos componentes de la agenda oficial.