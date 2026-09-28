Javier Milei afirmó que su relación con Patricia Bullrich es "excelente"

El presidente Javier Milei negó que las diferencias públicas que mantuvo en las últimas semanas con la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich sean una expresión de una crisis dentro del Gobierno y definió como "excelente" la relación que mantiene con la dirigente.

Durante una entrevista concedida a LN+, el mandatario sostuvo que la existencia de posiciones diferentes dentro de la administración no representa necesariamente un conflicto, sino que forma parte de una dinámica que, según su mirada, permite mejorar las decisiones y la estrategia oficial.

"Los liberales no somos monada", planteó Milei al referirse a la diversidad de criterios dentro del oficialismo. En esa línea, consideró que las distintas miradas pueden contribuir a construir una estrategia mejor y rechazó las interpretaciones que presentan esos desacuerdos como una competencia interna capaz de afectar la conducción del Gobierno.

Las diferencias con Bullrich y la conducción política

Bullrich se había diferenciado durante las últimas semanas de algunas posiciones del oficialismo en cuestiones como el juicio político a jueces, la relación con la prensa y la discusión legislativa sobre discapacidad.

Milei consideró que esas diferencias no constituyen un problema para la coalición gobernante y remarcó particularmente el papel que ocupa la senadora dentro de la estructura política del Gobierno.

Consultado sobre la posibilidad de que la exministra de Seguridad pudiera estar construyendo una candidatura presidencial propia, el Presidente evitó adelantar definiciones electorales. En cambio, señaló que Bullrich respalda el objetivo de la reelección del proyecto libertario.

En ese contexto, utilizó una expresión destinada a remarcar la capacidad política de la senadora: "Patricia juega a la mancha con los aviones, así que no la subestimen". La definición estuvo acompañada por un pedido de no minimizar el trabajo de la mesa política del Gobierno, espacio que reúne a dirigentes provenientes de distintos sectores de La Libertad Avanza y sus aliados.

Qué dirigentes integran la mesa política

Milei también fue consultado sobre una eventual fórmula presidencial junto a Bullrich, pero sostuvo que no corresponde adelantar nombres. El Presidente explicó que el Ejecutivo divide sus tareas en tres áreas:

Gestión.

Batalla cultural.

Política.

Es precisamente en esta última área donde ubicó a la mesa política, encargada de llevar adelante las negociaciones políticas del oficialismo. El espacio está integrado, según detalló Milei, por:

Patricia Bullrich , senadora.

, senadora. Karina Milei , secretaria general de la Presidencia.

, secretaria general de la Presidencia. Santiago Caputo , asesor.

, asesor. Diego Santilli , jefe de Gabinete.

, jefe de Gabinete. Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados.

"Lo que está trabajando la mesa política, de la cual Patricia es parte", remarcó el mandatario al explicar el papel de Bullrich dentro de ese ámbito.

Milei pidió además dejar trabajar a quienes están llevando adelante las negociaciones electorales. "Déjelos trabajar tranquilos", expresó. Según explicó, una definición presidencial anticipada sobre eventuales candidaturas podría terminar imponiendo límites a las negociaciones que desarrolla ese espacio.

"Lo que surja de las negociaciones políticas dependerá de lo que está trabajando la mesa política, de la cual Patricia es parte. Digo, mi hermana es parte, Santi Caputo es parte, Diego Santilli es parte, Martín Menem es parte. Son ellos los que están haciendo la política", sostuvo.

Y agregó que si respondiera sobre una eventual fórmula presidencial estaría colocando una restricción al trabajo de ese grupo. En ese sentido, planteó que, así como no le gusta que le impongan restricciones sobre las decisiones que debe manejar, la política debe desarrollar su propio trabajo.

Milei negó una interna grave dentro del Gobierno

El Presidente también rechazó que exista una interna de gravedad entre los integrantes de la conducción política oficialista. Ante una consulta sobre posibles tensiones entre Patricia Bullrich, Diego Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, Milei sostuvo que una coincidencia absoluta entre todos los funcionarios tampoco sería positiva.

"Si todos opinan lo mismo, no hay nadie pensando", afirmó. Desde esa perspectiva, el debate entre los integrantes del Gobierno forma parte de la dinámica propia de una fuerza política que ejerce la administración y no debería ser interpretado automáticamente como una disputa capaz de poner en riesgo la coordinación oficial.

Durante ese tramo de la entrevista, Milei cuestionó también a los analistas políticos que, según su visión, presentan esas diferencias como conflictos internos. Los acusó de buscar controversias para producir "notas" y calificó esa forma de abordar las discusiones comparándola con el periodismo de espectáculos.

Admitió que pueden existir desinteligencias en la gestión

El mandatario distinguió, sin embargo, entre el debate de ideas y las eventuales descoordinaciones en la gestión. Frente a una consulta sobre las idas y vueltas en torno a una iniciativa vinculada con el área de discapacidad, Milei reconoció que pueden producirse errores o desinteligencias dentro de una administración que impulsa numerosas medidas.

El Presidente aceptó que pueden existir "algunas desinteligencias", aunque buscó quitarles dramatismo. "Los únicos que no se equivocan son los que no hacen nada. Bueno, nosotros hacemos un montón de cosas y a veces puede haber algunas desinteligencias, puede pasar. Cuando usted está haciendo tantas cosas todo el tiempo, bueno, puede pasar, no es la culpa de nadie", afirmó durante el reportaje en LN+.

Respecto de la discusión específica sobre discapacidad, evitó precisar cuál será el contenido definitivo de la propuesta oficial. Indicó que el Poder Ejecutivo enviará su planteo y que luego el Congreso continuará con el debate dentro del tratamiento del Presupuesto.

"Va a haber una propuesta del Ejecutivo y el Congreso trabajará sobre esa propuesta", señaló. Luego volvió a relativizar las diferencias generadas alrededor de ese tema y sostuvo que "no es tan dramática" la situación.

El Presidente evitó anticipar candidaturas

La cuestión electoral apareció también vinculada con la mesa política. Milei evitó anticipar nombres para una eventual fórmula presidencial y argumentó que cualquier definición de ese tipo podría condicionar el trabajo que actualmente realizan los dirigentes encargados de las negociaciones políticas.

La estrategia, según explicó, consiste en permitir que ese espacio avance en las conversaciones antes de establecer públicamente definiciones que puedan limitar las alternativas.

En ese esquema, la participación de Bullrich ocupa un lugar que Milei destacó expresamente. La senadora forma parte de la mesa política junto con Karina Milei, Santiago Caputo, Diego Santilli y Martín Menem, y el Presidente insistió en que es ese grupo el que debe desarrollar el trabajo político. Su mensaje apuntó así a separar las diferencias de opinión de una eventual crisis de conducción y a presentar la diversidad de posiciones como parte de la dinámica interna del oficialismo.

La visita de León XIV

Durante la entrevista, Milei también se refirió a la próxima visita del papa León XIV a la Argentina, que anticipó que recibirá "con mucha alegría".

El Presidente definió la llegada del pontífice como un acontecimiento de relevancia tanto religiosa como institucional. "Me parece un evento fenomenal estar recibiendo al Papa", expresó, y agregó que valora especialmente que la visita se produzca durante su administración: "Tengo la dicha de que ocurra también en mi gobierno".

Al referirse a la importancia de la Iglesia Católica, Milei planteó que el acontecimiento puede ser observado desde distintas perspectivas. Por un lado, desde el punto de vista de la fe, mencionó los 2026 años de historia de la Iglesia, desde el primer Papa, Pedro, hasta León XIV.

Por otro lado, señaló la dimensión institucional de la visita al considerar a León XIV como un jefe de Estado y destacar que representa a más de 2000 millones de fieles. "¿Usted se da cuenta de la magnitud?", planteó el mandatario.

Qué puede decir el Papa y la polémica por su agenda

Consultado sobre la posibilidad de que León XIV aborde durante su paso por la Argentina cuestiones relacionadas con la justicia social o la igualdad, Milei respondió que el pontífice hablará sobre los temas que considere correspondientes.

"El Papa hablará de lo que tenga que hablar y dirá lo que tiene que decir. ¿Y cuál es el problema?", sostuvo.

El Presidente también desestimó las críticas generadas por el retuit de una publicación de La Libertad Avanza relacionada con la agenda del Papa.

Frente a ese cuestionamiento, calificó la controversia como "una estupidez" y explicó que la intención de la publicación había sido simplemente que la población pudiera conocer la agenda prevista para la visita del pontífice.

Así, en una misma entrevista, Milei buscó marcar su posición sobre la dinámica interna del Gobierno, defender la participación de Bullrich dentro de la mesa política, relativizar las diferencias entre funcionarios y evitar definiciones anticipadas sobre candidaturas. Al mismo tiempo, reconoció que pueden producirse desinteligencias en una administración que impulsa numerosas medidas y sostuvo que los desacuerdos no deben confundirse necesariamente con una crisis.

El mandatario también dejó planteada su expectativa frente a la llegada de León XIV, a la que otorgó una dimensión religiosa e institucional, mientras sostuvo que cualquier definición política sobre candidaturas deberá quedar en manos de la mesa política, el espacio que, según explicó, tiene a su cargo las negociaciones del oficialismo.