Javier Milei dijo que Martín Guzmán está empujando al país al borde del abismo

El diputado nacional por La Libertad Avanza Javier Milei criticó duramente al ministro de Economía, Martín Guzmán, luego de que declaró públicamente que “si el Fondo Monetario Internacional empuja a la Argentina a una situación desestabilizante, va a tener una legitimidad menor en el futuro”: “El argumento está mal. El problema con el FMI no es porque sean duros, sino porque son laxos. Para mí gran parte del problema es que es un incompetente”.

“Criticar al FMI porque son duros, da una señal de que vamos camino a estrellarnos y él no entiende la naturaleza del problema. ¿Con qué vamos a pagar la deuda si no la pagamos con superávit primario? Él está haciendo una hipótesis de que en el 2027 recién llegar a superávit primario. ¿En el medio como lo financiamos? Eso es deuda y quien nos va a prestar algo si no tenemos capacidad ni voluntad de pago. Está orquestando un desastre”, agregó en una entrevista que brindó.

El economista ahondó en porqué para él el funcionario es un incompetente: “La reestructuración de la deuda y el riesgo país a tan poco tiempo dan cuenta de que es un incompetente. Aun con Néstor Kirchner, cuando reestructuró la deuda Guillermo Nielsen el riesgo país se ubicó en torno a 200 puntos básicos”.

Horas antes de reaparecer públicamente, el economista trató al funcionario de “pelele” en una publicación en Twitter y explicó: “Decirle 'pelele' a Guzmán es lo más suave porque en el fondo es gravísimo lo que está haciendo, está empujando al país al borde del abismo, él es el que está haciendo el riesgo país sea de 2500 puntos. No existe en la historia de la reestructuración de la deuda que alguien haya logrado que baje tan poco el riesgo país y que en tan poco tiempo esté tan disparado”.