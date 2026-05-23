Javier Milei no invitó a Victoria Villarruel al tedeum del 25 de Mayo

La interna entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel sumó un nuevo capítulo de tensión política. A horas del tradicional tedeum por el 25 de Mayo, desde el entorno de la titular del Senado afirmaron que no fue invitada oficialmente al acto que se realizará en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

La situación volvió a dejar al descubierto la fuerte fractura interna dentro del Gobierno nacional, en medio de una escalada de distanciamiento político entre ambos dirigentes.

"La vicepresidenta de la Nación no ha sido invitada", hicieron circular este sábado desde el entorno de Villarruel, donde apuntaron directamente contra la Secretaría General de la Presidencia, el área encargada del protocolo y ceremonial oficial.

Cruces por la organización del acto patrio

Según explicaron cerca de Villarruel, la convocatoria al tedeum debe realizarse con anticipación debido a cuestiones de seguridad y protocolo, por lo que descartaron que pudiera tratarse de una demora administrativa.

"Este tipo de eventos tiene un proceso de protocolo y custodia que impide una invitación sobre la hora", sostuvieron.

Desde el entorno presidencial, en tanto, argumentaron que la invitación también podía ser cursada por la Iglesia. Sin embargo, voceros oficiales del Arzobispado de Buenos Aires desmintieron esa versión y aclararon que las invitaciones dependen exclusivamente de la Presidencia de la Nación.

El protocolo establece que el Presidente solicita formalmente la celebración religiosa y, una vez aceptada, toda la organización vinculada a invitados, seguridad y ubicación queda bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia.

Un vínculo político cada vez más deteriorado

La relación entre Milei y Villarruel atraviesa desde hace tiempo un fuerte desgaste político que se profundizó durante los últimos meses.

Aunque ambos compartieron el tedeum de 2024 caminando juntos desde la Casa Rosada hasta la Catedral Metropolitana, esa postal de unidad nunca volvió a repetirse.

Con el correr del tiempo, los encuentros públicos comenzaron a ser cada vez más esporádicos y marcados por la tensión.

Uno de los momentos más notorios ocurrió durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el pasado 1 de marzo, cuando la distancia política entre ambos quedó expuesta públicamente.

El antecedente por el homenaje al papa Francisco

La ausencia de Villarruel en el homenaje central por el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco también había generado malestar dentro del oficialismo.

En aquella ocasión, la vicepresidenta decidió no participar de la ceremonia realizada en la Basílica de Luján y optó por asistir a la Basílica María Auxiliadora, templo donde Jorge Bergoglio fue bautizado.

Luego justificó su decisión al señalar que en el acto central "estaba lo peor de la casta política" y sostuvo que la ceremonia "se había politizado", declaraciones que generaron fuerte enojo en la Casa Rosada.

Cómo será el acto del 25 de Mayo

El Solemne Tedeum comenzará este domingo a las 10 en la Catedral Metropolitana y contará con la presencia del gabinete nacional y autoridades invitadas.

Finalizada la ceremonia religiosa, los funcionarios se trasladarán hacia el Cabildo de Buenos Aires para entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, en el marco de los actos oficiales por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo.

Mientras tanto, la ausencia de Villarruel amenaza con convertirse en uno de los principales focos políticos de la jornada patria y vuelve a exhibir las profundas diferencias dentro del Gobierno nacional.