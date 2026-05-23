Zonas Frías: tres departamentos de Catamarca perderían el subsidio al gas

En medio de una crisis economica pronunciada para los bolsillos de la clase media, la modificación del régimen de "Zona Fría" volvió a instalarse en la agenda nacional y encendió alarmas en distintos puntos del interior del país. En el caso de Catamarca, los departamentos de Andalgalá, Belén y Tinogasta serían los principales afectados por la reforma aprobada en la Cámara de Diputados.

La iniciativa propone retrotraer el esquema de subsidios al diseño original y dejar sin efecto la ampliación realizada en 2021, cuando se incorporaron nuevas regiones bajo criterios bioambientales para acceder a descuentos en las tarifas de gas.

De avanzar el proyecto en el Senado, el beneficio pleno quedaría limitado a la Patagonia, Malargüe, en Mendoza, y la región de la Puna. En tanto, los hogares que cumplan determinados requisitos socioeconómicos podrían conservar asistencia mediante el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Qué implica el cambio para Catamarca

La posible exclusión genera preocupación especialmente en el oeste catamarqueño, donde las bajas temperaturas durante el invierno incrementan el consumo de gas para calefacción y representan un gasto importante para muchas familias.

Según el proyecto, solo continuarían accediendo al subsidio aquellos hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas, además de beneficiarios incluidos en programas específicos como ReNaBaP, excombatientes de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad.

En total, la reforma dejaría afuera del régimen a tres departamentos de Catamarca y alcanzaría también a otras provincias incorporadas en la ampliación de 2021, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Salta y Tucumán, entre otras.

Cómo fue la votación de los Diputados de Catamarca

Durante el tratamiento legislativo, el diputado Adrián Brizuela, de La Libertad Avanza, votó a favor del proyecto.

Por su parte, Claudia María Palladino, de Unión por la Patria, se manifestó en contra de la iniciativa.

En tanto, los legisladores Fernanda Ávila, Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega optaron por abstenerse.

El proyecto obtuvo media sanción con 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones, tras negociaciones entre el oficialismo y distintos gobernadores provinciales.

El argumento del Gobierno y las críticas de la oposición

Desde el oficialismo sostienen que la reforma permitirá un ahorro fiscal cercano a los $300 mil millones y aseguran que "ninguna persona que realmente necesite la ayuda estatal perderá el subsidio".

Además, remarcan que el nuevo esquema busca terminar con los subsidios "indiscriminados" y avanzar hacia un sistema focalizado.

Sin embargo, desde la oposición calificaron la medida como un "tarifazo" encubierto y advirtieron que implicará fuertes aumentos en las boletas de gas para miles de hogares del interior del país.

El tema continuará ahora en el Senado, donde las provincias tendrán mayor peso político y se espera una nueva etapa de negociaciones con la Casa Rosada.