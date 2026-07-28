Javier Milei participó de la jura de Keiko Fujimori como nueva presidenta de Perú

El presidente Javier Milei participa en Lima del acto de asunción de la mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori, quien fue proclamada ganadora de las elecciones del 3 de julio luego de imponerse en una ajustada segunda vuelta frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez.

La diferencia entre ambos postulantes fue de menos de 50.000 votos, resultado que definió la elección presidencial y dio paso a la ceremonia de traspaso de mando realizada en el Congreso peruano, donde Fujimori asumió formalmente la Presidencia de la República.

La presencia del mandatario argentino forma parte de una intensa agenda internacional desarrollada durante los últimos días y se produce en un escenario regional atravesado por distintas instancias diplomáticas y encuentros bilaterales.

Una ceremonia con líderes internacionales

El acto de asunción reúne a diversas autoridades internacionales. Además de Javier Milei, participan el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay.

En contraste, el presidente de Brasil, Lula da Silva, no estaría presente en la ceremonia. Su ausencia se da en el marco de la fuerte crisis diplomática que mantiene con el mandatario argentino, luego de que Milei lo calificara como "ladrón y presidiario".

Encuentro bilateral con Keiko Fujimori

Antes del acto oficial de asunción, Javier Milei mantuvo un encuentro bilateral con Keiko Fujimori en la ciudad de Lima. El Presidente argentino estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno y por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes participaron de la reunión previa a la ceremonia oficial.

El viaje a Perú representa una nueva instancia de contacto entre ambos gobiernos luego de la victoria electoral de Fujimori y de las expresiones públicas formuladas por Milei tras conocerse el resultado de los comicios.

La actividad internacional

La visita a Perú se desarrolla en una semana de intensa actividad internacional para el mandatario argentino. El día anterior, Milei recibió en la Casa Rosada a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en el marco de una visita que incluye un recorrido por Vaca Muerta.

Según la información difundida, se trata del primer viaje de un titular del FMI a la Argentina en ocho años, hecho que se incorporó a la agenda internacional desarrollada por el Gobierno nacional durante los últimos días.

La tensión diplomática con Brasil

La presencia de Milei en Lima también se produce pocos días después de su viaje a Brasil, donde el sábado participó en San Pablo del lanzamiento de la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro.

Esa visita generó un fuerte impacto diplomático que continúa teniendo consecuencias. Como parte de ese escenario, Lula da Silva decidió llamar a consulta al embajador brasileño en Buenos Aires debido a las declaraciones realizadas por Milei. Además, solicitó explicaciones al embajador argentino en Brasilia.

La situación entre ambos gobiernos constituye uno de los principales elementos del contexto internacional en el que se desarrolla la gira sudamericana del presidente argentino.

El triunfo de Keiko Fujimori

A comienzos de julio, luego de conocerse el resultado electoral en Perú, Javier Milei expresó públicamente su respaldo a Keiko Fujimori. "Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional", manifestó el mandatario argentino al celebrar la victoria electoral de la dirigente peruana.

Keiko Fujimori se convirtió en la primera mujer en resultar electa presidenta de Perú. La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó el país durante la década de 1990, estuvo preso y murió en septiembre de 2024, asume el cargo luego de un período de una década caracterizado por una marcada inestabilidad política.

Durante esos diez años, Perú tuvo ocho jefes de Estado, como consecuencia de una serie de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento. De acuerdo con la información disponible, la mayoría de esos procesos contó con votos del fujimorismo cuando los mandatarios no se alineaban con sus demandas.

Tras confirmarse el resultado electoral, Milei también informó que mantuvo una conversación telefónica con Fujimori para, según expresó, "abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad".

La gira continuará por Colombia y Ecuador

Luego de su paso por Perú, Javier Milei continuará con su agenda internacional la próxima semana. El mandatario viajará a Colombia, donde el 7 de agosto asistirá a la ceremonia de asunción de Abelardo de la Espriella, ganador del balotaje presidencial en ese país.

Posteriormente visitará Ecuador, donde mantendrá un encuentro con el presidente Daniel Noboa para la firma de convenios bilaterales entre ambos países.

De esta manera, la presencia de Milei en la asunción de Keiko Fujimori se integra a una agenda internacional que incluye reuniones bilaterales, participación en ceremonias de cambio de mando y encuentros con distintos líderes de la región, en un contexto atravesado por la relación con Perú, la continuidad de su gira sudamericana y la tensión diplomática que mantiene con Brasil.