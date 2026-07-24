Diputados de la Nación reconoció a la Capital por su avance en turismo inteligente

En el marco de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, la Cámara de Diputados de la Nación reconoció a la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca por el premio iberoamericano obtenido en materia de turismo inteligente. La distinción fue recibida por la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, Inés Galíndez, quien recibió de manos del diputado nacional Fernando Monguillot la Declaración de Beneplácito y Reconocimiento otorgada por el cuerpo legislativo nacional.

La entrega se concretó en el stand institucional de Turismo de la Capital, donde el legislador hizo efectiva la distinción impulsada a partir del reconocimiento internacional alcanzado por la ciudad. El galardón había sido obtenido por el proyecto "Innovación y Tecnología aplicada al desarrollo turístico", que recibió el máximo premio en la categoría "Tecnología y Gestión de Datos" de los Premios Iberoamericanos de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI).

El reconocimiento internacional tuvo lugar durante el Foro Internacional de Destinos Inteligentes (FIDI), realizado en Río de Janeiro, Brasil, instancia en la que San Fernando del Valle de Catamarca fue distinguida por el trabajo desarrollado en torno a la aplicación de herramientas tecnológicas y la gestión estratégica de la información para el desarrollo turístico.

Innovación, tecnología y gestión pública

La declaración de la Cámara de Diputados de la Nación destaca el trabajo desarrollado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico en diferentes áreas vinculadas con la transformación del sector. En particular, el documento pone en valor las acciones relacionadas con la innovación, la gestión pública, el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento del turismo local.

La distinción nacional reconoce así un proceso que busca consolidar a la Capital como un destino referente en la aplicación de herramientas inteligentes para la planificación y el crecimiento de la actividad turística. El premio internacional obtenido en Brasil se convirtió, en ese sentido, en el punto de partida para una declaración que destaca el alcance del trabajo realizado por el municipio.

La importancia del reconocimiento radica en que el proyecto premiado se vincula directamente con el uso de la tecnología y los datos como instrumentos aplicados al desarrollo turístico. De esta manera, la distinción internacional y el posterior reconocimiento de la Cámara de Diputados de la Nación colocan en el centro de la escena el proceso de transformación impulsado desde la gestión municipal.

"Es un orgullo enorme para todos los capitalinos"

Al recibir la distinción, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, expresó su satisfacción por el reconocimiento alcanzado y destacó el significado que tiene para la ciudad.

"Es un orgullo enorme para todos los capitalinos recibir esta declaración de la Cámara de Diputados de la Nación por un premio que reconoce la innovación y la tecnología aplicada al desarrollo turístico", expresó.

La funcionaria remarcó, además, que la declaración representa un respaldo al trabajo que viene realizando la ciudad para consolidarse dentro de un modelo internacional de desarrollo turístico. En ese sentido, la distinción recibida durante la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho suma un nuevo reconocimiento institucional al proceso que llevó a la Capital a obtener el máximo galardón en la categoría Tecnología y Gestión de Datos de los Premios Iberoamericanos de Destinos Turísticos Inteligentes.

El reconocimiento también pone en perspectiva el recorrido realizado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, con una mirada centrada en la incorporación de innovación y tecnología como herramientas para fortalecer la actividad turística y mejorar los procesos de planificación.

El impulso desde la Comisión de Turismo

Por su parte, el diputado nacional Fernando Monguillot explicó que la iniciativa para otorgar la declaración surgió a partir del logro obtenido por la Capital en Brasil. Según detalló, desde la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación se decidió reconocer el trabajo realizado por el municipio luego de la obtención del premio internacional.

En ese marco, el legislador destacó el crecimiento de la ciudad en materia turística y señaló que San Fernando del Valle de Catamarca "es una ciudad que acompaña el desarrollo turístico y que avanza con mucha fuerza".

Monguillot valoró especialmente el reconocimiento internacional alcanzado por la Capital en el área de tecnología y gestión de datos, una categoría que se encuentra directamente vinculada con el proyecto "Innovación y Tecnología aplicada al desarrollo turístico", distinguido en el Foro Internacional de Destinos Inteligentes realizado en Río de Janeiro.

La entrega de la declaración permitió, de esta manera, formalizar a nivel nacional el reconocimiento a un logro que previamente había alcanzado una dimensión internacional.

Transformación institucional

En los fundamentos de la declaración, la Cámara de Diputados de la Nación resalta que el reconocimiento internacional obtenido por San Fernando del Valle de Catamarca valida un proceso sostenido de transformación institucional impulsado por la Municipalidad de la Capital.

Ese proceso se encuentra basado en diferentes ejes de trabajo que la declaración identifica como centrales:

La profesionalización de la gestión.

La utilización de información estratégica para la toma de decisiones.

La incorporación de herramientas tecnológicas desarrolladas por equipos técnicos locales.

La innovación aplicada al desarrollo turístico.

El fortalecimiento de la gestión pública y del turismo local.

La valoración realizada por la Cámara de Diputados pone el foco, de este modo, en la construcción de una gestión que utiliza la información y la tecnología como herramientas para la planificación. El reconocimiento no se limita al premio obtenido en Brasil, sino que también destaca el proceso institucional que permitió alcanzar esa distinción.