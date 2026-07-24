Río Tinto confirmó que los mineros rescatados en la Puna están fuera de peligro

Finalmente la minera australiana Río Tinto informó sobre el estado de los 14 trabajadores, entre empleados y contratistas, que habían quedado varados a raíz del temporal histórico registrado en Antofagasta de la Sierra. La empresa salió a confirmar que todas las personas fueron rescatadas de manera segura y que, al momento, se encuentran fuera de peligro.

La respuesta de la litífera llega en medio del reclamo de claridad sobre su participación en el operativo de rescate y más aún sobre lo hecho o no en el seguimiento de la recuperación de los mineros. En este sentido, mediante comunicado se dijo que el operativo se desarrolló en un escenario marcado por condiciones meteorológicas y geográficas extremas, en plena Puna catamarqueña. La magnitud de la contingencia climática obligó a desplegar un procedimiento extraordinario para alcanzar a las personas que habían quedado aisladas y garantizar su traslado y atención.

Río Tinto señaló que, como medida preventiva y con el objetivo de completar una evaluación médica integral, "algunas de las personas rescatadas fueron trasladadas por vía aérea, mediante vuelos sanitarios, mientras que otras fueron derivadas por vía terrestre a distintos centros médicos".

La compañía indicó que continúa acompañando a las personas rescatadas y brindando apoyo a sus familias. Además, precisó que la mayoría ya regresó a sus hogares, mientras que aquellas que todavía lo necesitan continúan recibiendo la atención médica correspondiente. Esta referencia es en relación al minero que fue trasladado a Buenos Aires este jueves.

Un rescate en condiciones extremas

Río Tinto destacó que el resultado del operativo fue posible gracias a un rescate extraordinario desarrollado en un entorno de alta montaña y bajo condiciones meteorológicas y geográficas extremas.

La empresa remarcó que las dificultades generadas por el fenómeno climático todavía tienen consecuencias sobre el acceso a los proyectos. De acuerdo con el comunicado, el ingreso a los sitios continúa restringido, por lo que será necesario llevar adelante evaluaciones técnicas y trabajos de reparación antes de restablecer las condiciones operativas previas al temporal.

El escenario posterior a la emergencia requiere, de esta manera, una revisión de las condiciones existentes en las áreas afectadas. La prioridad se mantiene puesta en la seguridad de las personas y en la evaluación de la infraestructura y las condiciones necesarias para retomar las actividades.

Reconocimiento al operativo

La minera además expresó un profundo agradecimiento a todas las personas y organismos que participaron del operativo de rescate. La empresa destacó especialmente la fortaleza y la resiliencia de las personas rescatadas, así como el acompañamiento brindado por sus familias durante la emergencia.

También reconoció el trabajo de los equipos de rescate y de salud, los organismos gubernamentales, las autoridades provinciales y municipales, las fuerzas de seguridad, los pilotos y las tripulaciones, las empresas contratistas y los vecinos, las comunidades y los voluntarios que contribuyeron al operativo.

La minera describió el procedimiento como "un esfuerzo colectivo excepcional", protagonizado por numerosas personas que actuaron con coraje, profesionalismo y solidaridad.

Dentro de ese reconocimiento, la empresa otorgó un lugar especial a la comunidad de Antofagasta de la Sierra. Río Tinto destacó que el conocimiento del territorio y la capacidad de respuesta de sus habitantes fueron fundamentales para el desarrollo del operativo y para alcanzar el resultado que permitió rescatar de manera segura a las 14 personas.

Las operaciones continúan suspendidas

Frente a las condiciones que todavía persisten luego del fenómeno climático, Río Tinto confirmó que las actividades en sus sitios operativos del Salar del Hombre Muerto permanecen suspendidas de manera preventiva. La compañía explicó que las decisiones operativas continuarán adoptándose de acuerdo con la evolución de las condiciones climáticas y que la seguridad será el criterio principal para definir los próximos pasos.

La suspensión se mantendrá hasta que sean restablecidas las condiciones de seguridad necesarias para operar. La empresa señaló que el acceso a los proyectos continúa restringido y que, antes de avanzar hacia una normalización de las tareas, será necesario completar las evaluaciones técnicas y los trabajos de reparación que correspondan.

Asistencia a trabajadores, familias y comunidades

Río Tinto informó que su prioridad inmediata es cuidar a todos sus empleados y contratistas, acompañar a sus familias y sostener condiciones seguras para quienes permanecen en sus operaciones.

La empresa también indicó que continúa atendiendo las necesidades prioritarias derivadas de la situación y que brinda asistencia y seguimiento a los vecinos de las zonas aledañas a sus sitios operativos.

En ese marco, la compañía señaló: "nuestra prioridad inmediata es cuidar a todos nuestros empleados y contratistas, acompañar a sus familias, sostener condiciones seguras para quienes permanecen en nuestras operaciones y atender sus necesidades prioritarias. También estamos brindando asistencia y seguimiento a los vecinos de las zonas aledañas a nuestros sitios operativos y contamos con planes de contingencia y evacuación aérea para responder ante eventuales emergencias críticas".

Evaluación de lo sucedido

Además de la asistencia y de las tareas vinculadas con la recuperación de las condiciones operativas, la minera informó que realiza una revisión integral del episodio ocurrido. De esta se hace lugar a una investigación, la que fue instada por el propio Gobernador Raúl Jalil,

La evaluación interna tendría como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta frente a futuros eventos meteorológicos extremos. La revisión se desarrolla luego de un operativo que involucró a trabajadores, contratistas, equipos de rescate, personal de salud, autoridades, fuerzas de seguridad, pilotos, empresas, comunidades y voluntarios.

El análisis permitirá revisar la respuesta desplegada durante la contingencia y avanzar en el fortalecimiento de los mecanismos disponibles para afrontar situaciones similares.

Río Tinto también indicó que cualquier novedad relevante destinada a sus empleados, contratistas, vecinos y a todas las partes interesadas será comunicada a través de sus canales oficiales.