Milei viaja a Brasil para respaldar a Flavio Bolsonaro y tensa la relación con Lula

Javier Milei viajará hoy por la noche a San Pablo, Brasil, con el objetivo de manifestar públicamente su respaldo a Flavio Bolsonaro, quien será nominado como principal candidato de la oposición para enfrentar a Lula da Silva en las elecciones presidenciales del próximo 4 de octubre. La visita del mandatario argentino representa un nuevo paso en su estrategia de acercamiento con los sectores de la derecha regional y, al mismo tiempo, profundiza la tensión política con el gobierno brasileño.

El Presidente partirá en un vuelo oficial junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La comitiva desarrollará una serie de actividades durante el sábado, en una agenda que combinará reuniones institucionales, reconocimientos oficiales y la participación en un acto partidario de especial relevancia para la oposición brasileña.

El principal motivo del viaje será acompañar a Flavio Bolsonaro en la Convención Nacional del Partido Liberal, donde el hijo del exmandatario será ungido oficialmente como el principal candidato opositor para enfrentar a Lula da Silva en los comicios de octubre.

Recepción con honores y una condecoración

La agenda oficial comenzará a las 9, cuando Milei se traslade al Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo. Allí será recibido con honores militares por el gobernador Tarcísio de Freitas.

Freitas es un militar retirado que se desempeñó como ministro de Infraestructura durante la gestión de Jair Bolsonaro y actualmente se encuentra entre las principales figuras de la oposición al Partido de los Trabajadores.

En ese contexto, y en una muestra del alineamiento político de Milei con el bolsonarismo, el mandatario argentino recibirá la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, considerada la máxima condecoración otorgada por el Estado de San Pablo. Se espera que tanto Milei como Freitas brinden un breve discurso durante el acto.

La ceremonia será el primer momento de una jornada que tendrá como eje central la relación entre el Presidente argentino y distintos referentes de la oposición brasileña.

Reunión con Freitas, Nunes y Flavio Bolsonaro

Poco después de la recepción oficial, Milei mantendrá un encuentro en la Residencia Oficial de la Gobernación junto a Tarcísio de Freitas, el intendente local Ricardo Nunes y el senador del Partido Liberal Flavio Bolsonaro.

Según aseguraron fuentes oficiales, durante la reunión se abordarán temas vinculados con la agenda bilateral. El encuentro reunirá así a tres figuras centrales de la política brasileña junto al mandatario argentino, en una jornada que tendrá una fuerte carga política por el respaldo explícito de Milei al candidato opositor a Lula da Silva.

Sin embargo, el eje principal del viaje estará más tarde en el Mercado Livre Arena Pacaembú. Allí se desarrollará la Convención Nacional del Partido Liberal, instancia en la que Flavio Bolsonaro será ungido oficialmente como el principal candidato de la oposición para competir en octubre.

La presencia de Milei tendrá como objetivo acompañar públicamente al dirigente brasileño y consolidar la alianza política con el espacio que representa a la oposición de derecha en Brasil.

El frustrado intento de visitar a Jair Bolsonaro

Los planes originales del Presidente argentino también incluían una visita fugaz a Jair Bolsonaro. El exmandatario brasileño está actualmente impedido de competir y cumple arresto domiciliario luego de haber sido declarado culpable de un intento de golpe de Estado para anular su derrota electoral de 2022.

Sin embargo, el juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes rechazó la solicitud para que Milei pudiera visitarlo.

A pesar de esa negativa, el Presidente argentino mantiene su decisión de profundizar los vínculos con la oposición brasileña. El viaje se produce en un contexto en el que Milei observa con expectativa la posibilidad de que las elecciones de octubre repliquen resultados registrados en otros países de la región, donde líderes de derecha alineados con las políticas de la Casa Rosada se impusieron sobre sus rivales de izquierda.

Una red regional de gobiernos de derecha

El Gobierno argentino considera que América Latina atraviesa "una oportunidad única" para avanzar en una agenda común. Esa mirada incluye posibilidades de colaboración alrededor de la apertura económica, el combate al narcotráfico y el objetivo de "frenar cualquier intento de avance de la izquierda".

En ese marco, el oficialismo argentino ubica los resultados de Keiko Fujimori en Perú y de Abelardo de la Espriella en Colombia dentro de un proceso regional que también incluye a:

Santiago Peña, en Paraguay.

Rodrigo Paz, en Bolivia.

Daniel Noboa, en Ecuador.

José Antonio Kast, en Chile.

Nayib Bukele, en El Salvador.

Nasry Asfura, en Honduras.

Luis Abinader, en República Dominicana.

Laura Fernández, en Costa Rica.

José Raúl Mulino, en Panamá.

La estrategia de Milei apunta a consolidarse como uno de los líderes de ese bloque regional de derecha. El viaje a Brasil constituye, en ese sentido, una de las primeras etapas de una agenda internacional orientada a estrechar vínculos con dirigentes que comparten una orientación política similar.

Viajes a Perú, Colombia y Ecuador

La ofensiva política regional de Milei no terminará con su viaje a Brasil. El Presidente viajará el próximo martes a Perú para participar de la asunción de Fujimori, donde espera coincidir con buena parte de esos jefes de Estado y avanzar en el fortalecimiento de las relaciones.

Luego, el 7 de agosto, participará del nombramiento de De la Espriella en Colombia. Posteriormente se trasladará a Ecuador para mantener un encuentro bilateral con Daniel Noboa.

La sucesión de viajes y encuentros forma parte de una estrategia que busca consolidar una red de vínculos entre gobiernos y dirigentes de derecha en América Latina. El respaldo a Flavio Bolsonaro, la cercanía con Tarcísio de Freitas y la participación en los próximos actos políticos regionales forman parte de una misma construcción.