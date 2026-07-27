Reforzarán el equipamiento y recursos para los Bomberos Voluntarios de Catamarca

El gobernador Raúl Jalil recibió a representantes de la Federación de Bomberos Voluntarios de Catamarca y a integrantes del cuartel de Santa María, en un encuentro en el que expresó su reconocimiento y agradecimiento por la labor desarrollada durante el operativo de rescate de trabajadores mineros que quedaron aislados en la Puna catamarqueña como consecuencia de las intensas nevadas.

La reunión estuvo centrada en valorar la intervención de los bomberos voluntarios durante un operativo que se desarrolló en un escenario marcado por condiciones climáticas y geográficas complejas. En ese contexto, el mandatario provincial destacó el compromiso demostrado por los equipos de emergencia y el trabajo realizado para asistir a las personas afectadas por el temporal.

El encuentro también sirvió para anunciar una serie de medidas destinadas a fortalecer el funcionamiento de los cuarteles de bomberos voluntarios de toda la provincia, tanto mediante la incorporación de equipamiento como a través de un nuevo aporte económico para la Federación.

La reunión contó además con la presencia de integrantes del gabinete provincial vinculados a las áreas de seguridad, administración y gestión de emergencias. Junto al gobernador participaron el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti; y el director de Protección Civil y Gestión de Riesgo, Walter Zárate.

Durante el encuentro, las autoridades compartieron con los representantes de los bomberos voluntarios un reconocimiento por el trabajo realizado durante el operativo de rescate llevado adelante en la Puna catamarqueña.

La presencia de funcionarios de distintas áreas permitió abordar tanto el reconocimiento institucional por la intervención de los equipos de emergencia como las medidas anunciadas para fortalecer la capacidad operativa de los cuarteles.

El operativo de rescate y el reconocimiento

Uno de los ejes centrales de la reunión fue el análisis del operativo desplegado para asistir a trabajadores mineros que habían quedado aislados como consecuencia de las intensas nevadas registradas en la Puna catamarqueña.

El gobernador destacó especialmente el compromiso de los bomberos voluntarios, quienes participaron de un operativo calificado como complejo debido a las condiciones climáticas y geográficas en las que debieron desarrollar sus tareas. Raúl Jalil valoró la rápida respuesta de los equipos de emergencia y agradeció el esfuerzo realizado para asistir y poner a salvo a los trabajadores afectados por el temporal.

El reconocimiento estuvo dirigido a quienes participaron directamente de las tareas de rescate, resaltando la capacidad de respuesta demostrada durante una intervención desarrollada en un escenario adverso.

Equipamiento para los 15 cuarteles de la provincia

Como parte de los anuncios realizados durante la reunión, el mandatario provincial informó que el Gobierno avanzará con la adquisición de nuevo equipamiento destinado a los 15 cuarteles de bomberos voluntarios que funcionan en Catamarca. La incorporación de estos recursos tiene como objetivo reforzar las capacidades operativas de cada uno de los cuarteles y mejorar las condiciones de trabajo de los equipos de emergencia.

Según se informó, el equipamiento será distribuido teniendo en cuenta las características y necesidades de cada zona geográfica de la provincia, con el propósito de que los bomberos cuenten con herramientas acordes a los escenarios donde desarrollan habitualmente sus intervenciones.

La medida busca fortalecer la capacidad de respuesta de los cuarteles ante distintas situaciones de emergencia y dotar a los equipos de mejores condiciones para el desarrollo de sus tareas.

Nuevo aporte económico para la Federación

Además del equipamiento, el gobernador comprometió un nuevo aporte económico destinado a la Federación de Bomberos Voluntarios de Catamarca. De acuerdo con lo anunciado durante la reunión, será la propia Federación la encargada de distribuir esos recursos entre los distintos cuarteles de la provincia.

La decisión apunta a brindar respaldo económico a las instituciones que integran el sistema de bomberos voluntarios y permitir que los fondos lleguen a cada uno de los cuarteles a través de la organización que los representa.

El anuncio complementa la incorporación de equipamiento y forma parte de una estrategia destinada a fortalecer el funcionamiento de los cuerpos de bomberos voluntarios en todo el territorio provincial.

Fortalecimiento para el sistema de bomberos voluntarios

Las medidas anunciadas durante el encuentro reúnen dos aspectos considerados centrales para el funcionamiento de los cuarteles: la incorporación de recursos materiales y el respaldo económico destinado a mejorar su capacidad operativa.

El reconocimiento realizado por el gobernador tuvo como punto de partida el operativo de rescate desarrollado en la Puna catamarqueña, donde los bomberos voluntarios participaron en la asistencia a trabajadores mineros que habían quedado aislados por las intensas nevadas.

A partir de esa experiencia, el Gobierno provincial confirmó acciones orientadas a fortalecer el trabajo de los equipos de emergencia en toda la provincia.