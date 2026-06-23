Jesica Cirio entregará su celular a la Justicia: buscan los videos de los dólares en el vestidor

Apenas 24 horas después de que la Gendarmería Nacional allanara su departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo, Jesica Cirio se encuentra en el centro de una nueva medida judicial vinculada a la investigación por enriquecimiento ilícito que tiene como principal acusado al ex intendente de Lomas de Zamora y ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde.

La modelo y conductora tiene previsto presentarse ante los tribunales de Lomas de Zamora para entregar su teléfono celular junto con la contraseña de acceso, según trascendió desde su entorno. El objetivo de la Justicia es localizar los videos originales en los que se la observa rodeada de miles de dólares dentro de un vestidor que, según las sospechas de los investigadores, pertenecería a Insaurralde.

La medida fue impulsada luego de que el juez federal Luis Armella, quien lleva adelante la investigación por enriquecimiento ilícito contra el ex funcionario, intimara formalmente a Cirio para que entregara el dispositivo en un plazo de 24 horas.

Los allanamientos y la búsqueda de evidencia

La decisión judicial se produjo en el marco de una serie de allanamientos realizados el domingo. Los procedimientos estuvieron orientados a encontrar material digital que pudiera contener los videos difundidos públicamente y que ahora se pretende incorporar al expediente judicial.

Además del teléfono celular, los investigadores buscaron notebooks, tarjetas de memoria y cualquier otro soporte tecnológico que pudiera contener los archivos originales.

La investigación es impulsada por el fiscal federal Sergio Mola, quien interviene en la causa iniciada tras el denominado "yate gate". El funcionario judicial pretende incorporar los videos difundidos por el diario La Nación para someterlos a peritajes técnicos que permitan determinar su autenticidad y obtener información relevante para la causa.

Con ese propósito, Armella ordenó los allanamientos tanto sobre Cirio como sobre su último esposo, el financista Elías Piccirillo, quien presuntamente tendría acceso al material buscado.

Sin embargo, los resultados obtenidos durante los procedimientos no fueron los esperados por los investigadores. De acuerdo con fuentes judiciales, Cirio no se encontraba en su domicilio cuando se realizó el operativo, mientras que Piccirillo, quien permanece detenido con prisión preventiva acusado de haber plantado un arma y droga a un ex socio, no tenía almacenados en sus dispositivos archivos considerados de interés para la causa.

El hallazgo de dinero y armas

Durante el allanamiento realizado en el departamento ubicado sobre Ortega y Gasset y avenida del Libertador, los efectivos de la Gendarmería incautaron 19.000 dólares y varias armas registradas.

Según señalaron allegados a la conductora, tanto el dinero como las armas pertenecen a Nicolás Trombino, actual pareja de Cirio y empresario con quien espera un hijo. Ese hallazgo quedó incorporado a las actuaciones realizadas durante el procedimiento, aunque la principal búsqueda continuó centrada en la obtención de los videos originales.

Qué buscan determinar los peritajes

Los investigadores consideran que un eventual análisis técnico del material podría aportar datos relevantes para la causa.

Aunque el peritaje todavía no fue solicitado formalmente, la Justicia tiene previsto determinar cuestiones centrales vinculadas al origen y contenido de las grabaciones. Entre los principales interrogantes que buscan responderse figuran:

Cuándo fueron grabados los videos.

Dónde fueron filmadas las imágenes.

Si el material presenta alteraciones o modificaciones.

La autenticidad de las secuencias difundidas públicamente.

Las sospechas apuntan a que las grabaciones habrían sido realizadas entre los años 2022 y 2023 en la vivienda que compartían Cirio e Insaurralde dentro del country Fincas de San Vicente, en el sur de la provincia de Buenos Aires.

En aquel período, Insaurralde se desempeñaba como jefe de Gabinete del gobernador Axel Kicillof.

El expediente por enriquecimiento ilícito

La investigación contra Insaurralde se originó en octubre de 2023, luego de que se conociera públicamente el viaje realizado junto a Sofía Clerici a Marbella, España.

Las imágenes difundidas mostraban al entonces funcionario disfrutando de una estadía de lujo a bordo del yate "Bandido" entre el 15 y el 20 de septiembre de ese año. En las fotografías se los observaba consumiendo champagne y exhibiendo carteras de lujo.

De acuerdo con un dictamen fiscal, ese viaje tuvo un costo de 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares. Posteriormente, los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco, integrante de la PROCELAC, solicitaron en octubre de 2024 la declaración indagatoria de Insaurralde, medida que hasta el momento no fue ordenada.

Si bien las parejas del ex funcionario permanecen imputadas dentro del expediente, el Ministerio Público no avanzó en aquella oportunidad con pedidos de indagatoria respecto de ellas.

El patrimonio bajo análisis

Dentro de la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, se sostiene que diversos bienes y movimientos económicos atribuidos a Insaurralde no podrían justificarse con los ingresos obtenidos como funcionario público.

Entre los elementos reseñados por la fiscalía figuran:

Dos lotes en el barrio cerrado Fincas de San Vicente Club de Chacras.

Una vivienda de 841,76 metros cuadrados de superficie cubierta y semicubierta.

Una pileta de 73,40 metros cuadrados.

Una casa ubicada en Lomas de Zamora.

Dos automóviles de alta gama.

Una cuenta bancaria con movimientos por 8.620.967 pesos entre 2011 y 2021.

Los gastos correspondientes al viaje a Marbella.

Setenta y cinco viajes al exterior por un total de 71.280,40 dólares, de los cuales solamente uno fue oficial.

Todos esos movimientos forman parte del análisis patrimonial que desarrolla la Justicia en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito.

El descargo de Jesica Cirio

Tras la difusión de los videos, Cirio emitió un comunicado público en el que denunció haber sido víctima de un intento de extorsión sostenido durante más de un año.

Según explicó, personas desconocidas habrían accedido sin autorización a distintos soportes donde almacenaba archivos audiovisuales. En ese contexto, anticipó que ampliará una denuncia que ya tramita ante la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N.º 58 de la Justicia porteña.

En su escrito sostuvo que se produjo una vulneración de sus archivos sin consentimiento y afirmó que desde hace más de un año ha recibido presiones vinculadas a la difusión de imágenes de contenido íntimo y privado. Asimismo, cuestionó la autenticidad de los videos divulgados al señalar que presentan "manipulaciones digitales" y que contienen distintas secuencias con cortes sucesivos.

Finalmente, remarcó que trabaja en la actividad privada desde los 18 años y aseguró que todos sus ingresos se encuentran debidamente declarados ante el organismo de recaudación impositiva, al tiempo que indicó que nunca recibió intimaciones para rectificar declaraciones por presuntas inconsistencias.

Mientras la Justicia avanza con nuevas medidas de prueba, la entrega del teléfono celular aparece como una pieza clave para determinar el origen y la autenticidad de un material que podría convertirse en un elemento relevante dentro de una de las investigaciones judiciales de mayor repercusión pública de los últimos años.