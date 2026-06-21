Jesica Cirio tras la difusión de videos con los dólares habló de "manipulaciones digitales"

Jesica Cirio salió a responder públicamente luego de la difusión de videos que generaron una fuerte repercusión mediática y judicial. Las imágenes, en las que se la observa mostrando bolsas con dólares dentro de un vestidor, provocaron nuevas controversias en torno a la conductora, quien actualmente es investigada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero junto con su exesposo, Martín Insaurralde.

A través de un comunicado, la modelo cuestionó la autenticidad y la forma en que fueron difundidos los registros audiovisuales. En su presentación pública sostuvo que el contenido presenta alteraciones y que su obtención fue producto de procedimientos ilegales. Según manifestó, el material divulgado no refleja una secuencia continua, sino que contiene modificaciones que afectan su integridad original.

"Se detectan manipulaciones digitales en su contenido ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes", afirmó.

La conductora también remarcó que el acceso a esos archivos se produjo mediante lo que definió como "maniobras ilícitas".

Las imágenes que desataron la polémica

Los videos difundidos muestran a Cirio dentro de un vestidor masculino que, de acuerdo con la descripción realizada, habría sido grabado por ella misma. En las imágenes pueden observarse importantes cantidades de dólares almacenadas dentro de bolsas de plástico transparente y distribuidas de manera ordenada en distintos sectores de un guardarropas.

Según se describió, el lugar correspondería a una habitación que compartieron Jesica Cirio y Martín Insaurralde durante el período en que convivieron en esa propiedad.

Las grabaciones muestran distintas acciones realizadas por la conductora.

Entre ellas se observan:

La apertura de cajones donde, debajo de remeras, aparecen bolsas con diez fajos de dólares.

La exhibición de varias pilas de bolsas acumuladas unas sobre otras.

La apertura de cajas ubicadas en estantes inferiores con más fajos de dinero.

La exhibición de una valija azul repleta de bolsas con dólares.

El contenido de estos registros fue el detonante de una nueva controversia pública que rápidamente adquirió repercusión en medios de comunicación y ámbitos judiciales.

Aparecieron los videos de Cirio con toda la guita de Insaurralde ☠️☠️ pic.twitter.com/jfxnaSZWHq — Los Herederos de Alberdi (@LHDA16) June 20, 2026

La denuncia por extorsión

En su descargo, Cirio no solo cuestionó el contenido de las grabaciones, sino también la forma en que estas llegaron a hacerse públicas.

La modelo afirmó que fue víctima de una vulneración sin consentimiento de sus soportes audiovisuales y aseguró que desde hace más de un año enfrenta situaciones vinculadas a intentos de extorsión. Según explicó, esas presiones incluyeron amenazas relacionadas con la difusión de material privado e incluso imágenes de carácter íntimo.

De acuerdo con su versión, la situación fue comunicada oportunamente a la Justicia, lo que derivó en la apertura de una causa específica para investigar los hechos denunciados.

La conductora informó que el expediente fue registrado bajo la carátula: "CIRIO, Jessica s/d extorsión". Asimismo, precisó que la causa tramita ante la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N.º 58 de la Ciudad de Buenos Aires.

Para Cirio, la existencia de esa investigación judicial constituye una prueba de que ella misma denunció los hechos antes de que la situación comenzara a ser abordada públicamente por distintos medios de comunicación.

La defensa de su situación patrimonial

Otro de los ejes centrales del comunicado estuvo relacionado con su actividad laboral y el origen de sus ingresos. La conductora sostuvo que desarrolla actividades en el ámbito privado desde los 18 años y aseguró que todas sus percepciones económicas fueron debidamente informadas ante los organismos correspondientes.

"Trabajo desde los 18 años en la actividad privada, y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva, el cual jamás, me formuló intimaciones a rectificaciones por inconsistencias en las mismas", expresó. La afirmación forma parte de su estrategia de defensa frente a los cuestionamientos surgidos a partir de la difusión de las imágenes y de las investigaciones judiciales que la involucran.

El pedido de declaración en otra causa

Mientras la polémica continúa creciendo, el nombre de Jesica Cirio también volvió a aparecer en otro expediente judicial. Tal como se informó, el financista Francisco Hauque solicitó que la conductora sea convocada a declarar dentro de una causa por extorsión que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py.

El planteo apunta a que Cirio aporte información sobre distintos aspectos relacionados con Elías Piccirillo, su exesposo. Según el pedido presentado, se busca conocer:

El estado emocional de Piccirillo al momento de los hechos denunciados.

Los movimientos económicos observados durante ese período.

La solicitud se incorporó al expediente identificado con el número 69295/2024.

Un antecedente de reclamos judiciales

No es la primera vez que Francisco Hauque y su esposa solicitan la participación judicial de Jesica Cirio en causas vinculadas a Piccirillo. De acuerdo con la información conocida, anteriormente también habían requerido que la exesposa del empresario brindara declaraciones ante la Justicia.

En esta oportunidad, la presentación se realizó dentro de la investigación relacionada con un supuesto préstamo de seis millones de dólares que derivó en un conflicto entre financistas y que actualmente forma parte de las actuaciones judiciales en curso.