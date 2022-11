Judiciales se movilizaron por mejoras salariales: solicitan un 20% retroactivo

Trabajadores del sector judicial, encolumnados en ATE judicial, se movilizaron este miércoles frente a la Corte Suprema de Justicia. El reclamo reflejado en las pancartas señala "salario digno" y es lo que están solicitando a los ministros de la Corte.

El inconveniente de momento es que este otro gremio judicial aún no fue reconocido pero no obstante han iniciado medidas de fuerza. Cecilia Falcón, referente de gremio dijo a La Unión "En octubre pedimos un aumento del 20% y no obtuvimos respuestas". La cifra procura equiparar en parte el aumento inflacionario, por ello este valor fue solicitado como retroactivo para el mes pasado y un 15% para este mes.

La dirigente confirmó que la Corte de Justicia hasta el momento, las subas otorgadas han sido del 50.4%, “lo que está muy debajo de la inflación y por eso esa manifestación".

La protesta se llevo a cabo sobre calle República hasta el mediodía, luego los empleados se reitegraron a sus funciones. Mientras, esperan que los ministros den respuesta a lo que están solicitando.