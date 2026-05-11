El Gobierno modificó el Presupuesto 2026 para retiros voluntarios en la ANSES

El Gobierno nacional oficializó una modificación del Presupuesto 2026 que incluye la asignación de fondos para financiar el plan de retiros voluntarios en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), junto con un incremento de partidas destinadas al pago de obligaciones previsionales derivadas de sentencias judiciales. La medida fue establecida mediante la Decisión Administrativa 20/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Caputo.

La disposición oficial señala que la norma "modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026", conforme a las planillas anexas que forman parte de la decisión administrativa. Dentro de esos cambios, el Gobierno incorporó partidas específicas para sostener el denominado "Plan de Retiros de Voluntad Recíproca para el personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)".

Fondos para el plan de retiros voluntarios

La reasignación presupuestaria se vincula directamente con la implementación del programa de retiros voluntarios que el Ejecutivo había puesto en marcha en marzo pasado para trabajadores de la ANSES. Ese esquema fue oficializado a través de la Resolución 68/2026, también publicada en el Boletín Oficial, mediante la cual se habilitó un mecanismo de extinción del vínculo laboral por mutuo acuerdo.

El programa fue denominado Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR) y quedó destinado al personal de la ANSES que cuente con al menos dos años de antigüedad dentro del organismo. Sin embargo, la normativa aclaró que la aceptación final de cada solicitud quedaría sujeta a la evaluación de la propia entidad.

Según los términos establecidos en la resolución, el esquema contempla una indemnización equivalente al 90% de un sueldo por cada año de antigüedad, calculada sobre las remuneraciones habituales percibidas por el trabajador. A su vez, se fijó un tope máximo de 24 haberes brutos.

En relación con la modalidad de pago, el programa determinó que:

Los montos de hasta $80 millones serían abonados en una sola cuota.

serían abonados en una sola cuota. Las sumas que superen esa cifra se pagarían en dos cuotas mensuales.

La modificación presupuestaria oficializada este lunes apunta precisamente a garantizar los recursos necesarios para afrontar esas erogaciones derivadas del programa de desvinculación.

Refuerzo para el pago de juicios previsionales

La decisión administrativa también avanzó sobre otro de los principales componentes del gasto previsional: el cumplimiento de sentencias judiciales vinculadas a haberes y reclamos previsionales.

En ese sentido, el Gobierno dispuso incrementar el límite destinado a la atención de obligaciones previsionales en $500.000 millones, llevando el total asignado a $712.288 millones. De acuerdo con el texto oficial, esos recursos estarán orientados a cubrir: "Sentencias judiciales de origen previsional reconocidas en sede judicial y administrativa".

El refuerzo de estas partidas forma parte del esquema de reordenamiento presupuestario instrumentado por el Poder Ejecutivo durante la ejecución del Presupuesto 2026.

Ajustes y reasignaciones

La decisión administrativa no se limitó exclusivamente a la ANSES y al sistema previsional. El texto publicado en el Boletín Oficial también contempla modificaciones en otras áreas de la Administración Nacional.

En particular, la norma dispone "rebajas en créditos presupuestarios de varias Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional", en el marco del proceso de reasignación de recursos dispuesto por el Gobierno. Si bien el texto no detalla en esta instancia cada una de las áreas afectadas por las reducciones, sí deja asentado que las modificaciones responden al objetivo de reorganizar partidas durante la ejecución presupuestaria.

Además, la medida introdujo cambios en el presupuesto del Consejo de la Magistratura, con el objetivo de posibilitar "su normal funcionamiento", según quedó expresado en la disposición oficial.

Facultades para modificar el Presupuesto

El documento difundido este lunes remarca que la decisión administrativa fue dictada en uso de las facultades previstas por la normativa vigente para efectuar modificaciones sobre el presupuesto durante el ejercicio en curso.

De este modo, el Ejecutivo avanzó en una nueva reconfiguración de partidas del Presupuesto 2026, combinando recursos para financiar el programa de retiros voluntarios en la ANSES, reforzar pagos previsionales derivados de sentencias judiciales y ajustar créditos en distintos organismos de la estructura estatal.