Cuánto gastó el Gobierno en los 38 viajes al exterior de Javier Milei desde que asumió

Desde su asunción en diciembre de 2023, el presidente Javier Milei desplegó una intensa actividad internacional que lo llevó a concretar 38 viajes al exterior hasta marzo de 2026. La magnitud de esa agenda diplomática, política y económica comenzó a reflejarse en los números oficiales publicados en los sucesivos informes de gestión elevados por la Jefatura de Gabinete, documentos que detallan costos, destinos, comitivas y motivos de cada traslado.

De acuerdo con el análisis de los últimos siete reportes oficiales, el Estado argentino desembolsó más de $5.700 millones en viajes internacionales durante la gestión libertaria. La cifra surge de una combinación de partidas ejecutadas en pesos, dólares y euros, en un esquema financiero que muestra el creciente peso presupuestario de las misiones presidenciales.

Según los datos oficiales, el Tesoro nacional aportó más de $2.000 millones de manera directa. A ello se suman U$S 2,6 millones, equivalentes a unos $3.700 millones según el tipo de cambio oficial, además de una partida adicional de 4.000 euros. El cálculo, además, no contempla las dos giras más recientes realizadas por el mandatario: la visita a Israel del 18 de abril y el viaje posterior a Estados Unidos para participar de la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken.

Estados Unidos, el principal destino de la agenda presidencial

La hoja de ruta internacional del mandatario evidencia una marcada concentración de viajes hacia Estados Unidos. Con 17 traslados, ese país encabeza ampliamente el listado de destinos visitados por Milei desde el inicio de su gestión.

Detrás aparecen Italia, con cinco misiones oficiales e Israel, visitado en tres oportunidades.

Sin embargo, es el vínculo con Estados Unidos el que concentra el mayor impacto financiero. Los viajes realizados hacia territorio estadounidense demandaron más de $1.100 millones y U$S 1,18 millones adicionales. Convertidas a moneda local, esas cifras representan cerca de $2.800 millones, es decir, aproximadamente la mitad del gasto total destinado a viajes internacionales.

De las 38 salidas registradas hasta marzo de 2026, 16 tuvieron como destino final o escala técnica a Estados Unidos, según publicó el diario porteño Perfil.

Uno de los casos mencionados en los informes oficiales corresponde a la gira realizada entre el 28 de mayo y el 1 de junio de 2024. Ese viaje incluyó además una breve escala en El Salvador y estuvo integrado por una comitiva conformada por Luis Caputo, Karina Milei, Darío Lucas, Demian Reidel, Personal de custodia y Agentes de comunicación. En apenas cinco días, el costo total de esa misión ascendió a $360 millones.

El viaje más costoso y las reuniones con empresarios

El récord de gasto por misión individual corresponde al viaje realizado a mediados de julio de 2024. Aquella visita de dos jornadas demandó $563,5 millones de las arcas públicas, lo que implicó un promedio de $281,7 millones por día.

El informe número 140 de la Jefatura de Gabinete precisó que durante esa gira Milei "disertó en la Conferencia de Sun Valley y mantuvo reuniones con importantes CEO e inversores". Entre los encuentros detallados oficialmente aparecen reuniones con:

D. Brett Lipman, CEO de Preylock Holdings.

D. Noah Swartz, cofundador de Timberland.

D. Abraham Zilkha, socio del Grupo del Capital de Riesgo.

D. Ezra Gontownik, representante del Grupo Adelson Family.

Frente a los cuestionamientos planteados desde sectores de la oposición respecto de la naturaleza de esos encuentros, la Secretaría General de la Presidencia sostuvo que todas las actividades se realizaron "en su condición de Jefe del Estado" y que, por lo tanto, poseen "carácter oficial".

Foros liberales, empresarios tecnológicos y conferencias

La dinámica de los viajes presidenciales presenta una constante repetición de escenarios y actividades. Según los informes oficiales, la agenda internacional de Milei incluyó:

Participación en foros de pensamiento liberal.

Encuentros con empresarios y magnates tecnológicos, entre ellos Elon Musk.

Disertaciones en institutos económicos.

Reuniones con inversores y ejecutivos internacionales.

No obstante, el nivel de transparencia de estas misiones comenzó a quedar bajo análisis político luego del informe presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el pasado 29 de abril.

El gasto en 2026 y la aceleración presupuestaria

Los datos oficiales muestran que durante 2026 el gasto vinculado a viáticos y pasajes continuó creciendo. Solo en el primer trimestre del año, el Gobierno destinó cerca de $100 millones a traslados hacia Estados Unidos.

Uno de los episodios más comentados ocurrió en marzo, cuando Adorni informó un nuevo viaje presidencial a Miami. Según el detalle oficial, Milei estuvo acompañado por Manuel Adorni, Pablo Quirno, Karina Milei y Bettina Julieta Angeletti, mencionada "en carácter de invitada".

Durante ese viaje, el Presidente participó de la cumbre "Escudos de las Américas", mantuvo reuniones con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y recibió el premio "Economic Freedom Award", otorgado por los fundadores de Latino Wall Street y el director de La Derecha Diario.

Posteriormente, Milei se alojó en el Hotel Trump National Doral y luego se trasladó a Nueva York entre el 7 y el 10 de marzo de 2026, donde encabezó el discurso inaugural de la "Argentine Week 2026".

El crecimiento de los fondos destinados a viajes

La aceleración del gasto queda expuesta al comparar las ejecuciones presupuestarias de los últimos ejercicios fiscales. Según los datos del presupuesto abierto, la Presidencia ya devengó $1.057 millones en viáticos y pasajes solamente durante los primeros cuatro meses de 2026.

La cifra prácticamente iguala los $1.177 millones ejecutados durante todo el año 2023. Esa tendencia también se refleja en la planificación presupuestaria oficial. El monto asignado a la Secretaría General de la Presidencia para viáticos y pasajes se duplicó en apenas un año:

Para 2025 estaban previstos $2.135 millones.

Para 2026 la partida asciende a $4.111 millones.

Los números oficiales muestran así el peso creciente que tiene la agenda internacional del Presidente dentro de la estructura presupuestaria del Estado, en un contexto donde los viajes, las comitivas y los costos asociados continúan ocupando un lugar central dentro del debate político y administrativo.