Kast pidió acelerar las obras del Paso de San Francisco: "Es una gran inversión tenerlo habilitado 24/7"

El vicegobernador de la provincia de Catamarca, Rubén Dusso, participó este martes en Copiapó de la ceremonia inaugural de la décima edición de Expo FOREDE 2026, el encuentro empresarial e industrial más trascendente de la Región de Atacama, en Chile. La presencia catamarqueña en este foro internacional reafirma la creciente relación institucional y comercial entre ambas regiones, con el objetivo de consolidar una agenda común vinculada a la infraestructura, la minería, la energía y la apertura de nuevos mercados.

El acto contó con la presencia del presidente de la República de Chile, José Antonio Kast; el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas; el alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini; el presidente de COPROA, Juan José Ronsecco Pinto; delegaciones diplomáticas de Australia, Japón, Finlandia e Italia, además de destacadas autoridades mineras, industriales y gremiales de los ámbitos público y privado.

Durante su discurso, Kast brindó un saludo especial a la comitiva de Catamarca y puso el foco en la necesidad de avanzar con las obras de conectividad vinculadas al Paso de San Francisco, considerado una pieza estratégica para fortalecer la integración transandina.

"Le doy un saludo a los representantes de la provincia de Catamarca, muy bienvenidos. Esperamos recibir todo lo que ustedes crezcan con buena infraestructura. Necesitamos mejores caminos, sí; necesitamos la pavimentación de esos 70 kilómetros. Hemos hablado del Paso San Francisco en reiteradas oportunidades", expresó el mandatario chileno.

En ese sentido, remarcó la importancia de la articulación entre el sector público y el privado para concretar las obras pendientes y sostuvo que mantener habilitado un paso internacional durante las 24 horas, los siete días de la semana, representa una gran inversión. El planteo volvió a colocar a la infraestructura vial como una condición central para profundizar el vínculo entre Catamarca y la Región de Atacama.

El Paso de San Francisco y la salida de la producción hacia el Pacífico

La integración entre ambos territorios también estuvo presente en las definiciones de Kast sobre las oportunidades económicas que pueden surgir de un crecimiento compartido entre Argentina y Chile. El presidente chileno sostuvo que el desarrollo de un país puede beneficiar al otro y destacó la existencia de mercados suficientes para las dos naciones.

"Nosotros estamos trabajando por la integración internacional y, sobre todo, con nuestros vecinos. Si a nuestros vecinos en Argentina les va bien, a Chile le va bien. Mercado hay suficiente para todos. Si a nosotros nos va bien, a ustedes les va bien, y viceversa. Por eso trabajamos la integración minera con Argentina", afirmó.

El mandatario también señaló que Chile tiene una oportunidad histórica para desarrollar un mercado que trascienda sus propias fronteras y permita que los productos de los países vecinos lleguen al mundo a través de los puertos chilenos, con el océano Pacífico como vía de proyección comercial.

En sintonía con esa posición, el gobernador de Atacama, Miguel Vargas; el presidente de Corproa, Juan José Ronsecco Pinto; y el alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini, fueron enfáticos en la necesidad de acelerar la concreción de las obras que restan para consolidar el Corredor Bioceánico por el Paso de San Francisco.

La infraestructura aparece así como un componente neurálgico del esquema de integración de las economías regionales. Para Catamarca y el NOA, la consolidación de esta conexión representa una oportunidad para vincular la producción con los mercados de Asia-Pacífico, al tiempo que se profundizan los vínculos comerciales y productivos con Chile.

Expo FOREDE 2026: minería, energía e infraestructura en la agenda de trabajo

Organizada por la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPROA), Expo FOREDE celebra su décima edición como el encuentro empresarial e industrial más importante del norte transandino. El foro reúne a más de 400 expositores y proyecta la asistencia de miles de visitantes y referentes del sector productivo.

La participación de Catamarca se desarrolla en un contexto de fortalecimiento de las relaciones institucionales y comerciales con Atacama, con ejes centrados en la integración transandina, la consolidación del Corredor Bioceánico y la complementariedad minera y energética.

Durante las jornadas de trabajo, la comitiva catamarqueña participa de un programa de seminarios y paneles técnicos orientados a los principales desafíos estratégicos de la región y su proyección hacia los mercados del Pacífico.

Entre los temas abordados se encuentra la inversión y el desarrollo en Atacama, con análisis sobre minería, energía e infraestructura como motores de crecimiento sostenido. También se debate sobre el clúster minero y el encadenamiento productivo, con especial atención al desarrollo del capital humano, el fortalecimiento de los proveedores locales y los servicios especializados para la minería.

La agenda incorpora, además, los criterios ESG —sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza—, orientados a construir confianza y fortalecer la relación entre la industria, las comunidades y el territorio. En materia de internacionalización e integración, las estrategias para conectar la región con nuevas oportunidades globales ocupan un lugar destacado, con la salida por el Paso de San Francisco y la articulación transandina como ejes centrales.

El programa incluye asimismo el análisis de infraestructura estratégica y diversificación al 2036, con proyecciones sobre logística, gestión hídrica, puertos y desarrollo sustentable, además de la aplicación de innovación e inteligencia artificial para mejorar la eficiencia operacional en la minería actual.

Dusso ratificó el compromiso de Catamarca con el desarrollo logístico

En este espacio de intercambio público-privado, Rubén Dusso ratificó el compromiso de Catamarca de avanzar de manera coordinada en el desarrollo de la infraestructura logística vinculada al Paso de San Francisco. El objetivo es consolidar el Corredor Bioceánico como una vía necesaria para conectar la producción provincial y del NOA con los mercados de Asia-Pacífico.

La agenda también contempla la promoción de acuerdos destinados al desarrollo de proveedores y a la atracción de inversiones mineras sustentables, dos aspectos vinculados al fortalecimiento de las capacidades productivas regionales.

La inauguración de Expo FOREDE 2026 dejó en evidencia la centralidad que adquiere la conectividad en la relación entre Catamarca y Atacama. Con el respaldo expresado por las autoridades chilenas y el compromiso de coordinación ratificado por la representación catamarqueña, el Paso de San Francisco y las obras pendientes para completar el Corredor Bioceánico se mantienen como prioridades de la agenda de integración regional, con la infraestructura como punto de partida para ampliar las oportunidades mineras, energéticas y comerciales de ambos territorios.