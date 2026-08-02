Kicillof acusó a Milei de usar fondos nacionales para presionar a las provincias

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acusó al presidente Javier Milei de utilizar la distribución de recursos públicos como un mecanismo de "chantaje y extorsión política" hacia las provincias para obtener respaldo en el Congreso.

En una columna de opinión publicada en La Voz del Interior, el mandatario bonaerense sostuvo que el objetivo del Gobierno nacional es reunir los votos necesarios para avanzar con la suspensión de las PASO y consolidar un escenario favorable para la reelección presidencial en 2027.

"Para Milei, gobernar es exclusivamente lograr su propia reelección", afirmó Kicillof, quien aseguró que la Casa Rosada aplica una política de "asfixia financiera" sobre las provincias. Según explicó, primero reduce las transferencias de fondos y luego ofrece una devolución parcial mediante préstamos o adelantos de coparticipación a cambio de respaldo legislativo.

El gobernador señaló que, desde 2023, las 24 jurisdicciones acumularon una pérdida superior a los 47 billones de pesos a valores constantes, cifra que equivale a cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PBI) y representa un recorte real del 13,4%.

"El método elegido es la extorsión. Consiste en utilizar la distribución de recursos públicos como moneda de cambio para obtener apoyo legislativo", escribió. Para describir la situación, comparó la estrategia con la de "un médico que primero asfixia a un paciente y luego administra el oxígeno en dosis mínimas para decidir cuánto tiempo más puede resistir".

Kicillof también sostuvo que el Gobierno "les presta a las provincias el dinero que antes les birló" y luego exige votos para modificar las reglas electorales y aprobar otras iniciativas parlamentarias.

"Ese procedimiento tiene un solo nombre: chantaje, extorsión. Nada tiene que ver con la democracia, con el federalismo ni con la República", remarcó.

Además, consideró que las políticas implementadas desde el inicio de la gestión de Milei provocaron la destrucción de miles de puestos de trabajo y una pérdida del poder adquisitivo de los salarios. A su entender, esas consecuencias forman parte de una estrategia deliberada y no de efectos colaterales de la política económica.

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