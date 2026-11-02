La agenda de Milei antes de la llegada del Papa: eventos de la religión judía y viaje a España

En la semana previa a la llegada del papa León XIV, la agenda oficial del presidente Javier Milei estará atravesada por una serie de encuentros con representantes de la comunidad judía y un nuevo viaje a España, donde participará de actividades vinculadas con la Cumbre Iberoamericana.

La planificación presidencial contempla compromisos institucionales en la Casa Rosada durante el lunes, una participación en un evento organizado por la Coalición Latina por Israel y la partida hacia territorio español durante la noche del martes. El mandatario estará acompañado por su hermana, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

En paralelo, distintos integrantes del Gabinete nacional tendrán actividades relacionadas con la gestión económica, las relaciones diplomáticas, la coordinación gubernamental y el sector energético.

La agenda se desarrollará en un contexto en el que también se prevé una reunión de coordinación por la avanzada de la visita del papa León XIV, que tendrá lugar en el Palacio San Martín.

El lunes comenzará con una reunión sobre educación

Las actividades oficiales del jefe de Estado comenzarán el lunes a las 12, con una reunión junto a representantes de Argentinos por la Educación, una organización sin fines de lucro.

Del encuentro también participarán la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Una hora después, a las 13, Milei recibirá en la Casa Rosada al rabino Yehuda Kaploun, en una reunión que contará con la presencia del canciller Pablo Quirno.

De acuerdo con la comunicación oficial de Presidencia, Kaploun fue enviado por Donald Trump para tratar "temas de antisemitismo". El encuentro se inscribe dentro de una serie de actividades que el mandatario argentino mantendrá con referentes de la comunidad judía durante los próximos días.

El rabino visitó recientemente al presidente de Paraguay, Santiago Peña, para mantener una reunión de la misma índole que la que tendrá con Milei.

La presencia de Kaploun en la Casa Rosada constituirá uno de los principales compromisos de la jornada presidencial, en una agenda que también incluirá actividades vinculadas con la religión judía.

Milei recibirá el premio "Gratitud"

El lunes por la noche, el Presidente participará de la denominada "Noche de Celebración por Israel", un evento organizado por la Coalición Latina por Israel. La actividad está prevista para las 19.45 y se desarrollará en la Iglesia Visión de Futuro. Durante el encuentro, Milei recibirá el premio "Gratitud".

La participación presidencial en esta celebración se suma a la reunión prevista con el rabino Yehuda Kaploun y forma parte de la agenda de actividades con referentes y organizaciones vinculadas con la comunidad judía.

De esta manera, el lunes concentrará tres compromisos centrales para el jefe de Estado: la reunión con Argentinos por la Educación, el encuentro en la Casa Rosada con el enviado de Donald Trump y su participación en la celebración organizada por la Coalición Latina por Israel.

El martes partirá hacia España junto a Karina Milei y Quirno

La jornada del martes estará marcada por el viaje presidencial a España. Javier Milei partirá rumbo al país europeo acompañado por Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.

Según la agenda oficial, el vuelo presidencial despegará cerca de las 23. Los medios oficiales comunicaron que el mandatario desarrollará en Madrid "diversas actividades el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre, en el marco de la Cumbre Iberoamericana".

Hasta el momento, la información difundida no incluye mayores precisiones sobre los encuentros o compromisos que integrarán la agenda presidencial durante esas dos jornadas.

El viaje a España será uno de los principales ejes de la actividad del Presidente durante la semana, en momentos en que el país se prepara para la visita del papa León XIV.

La agenda del Gabinete

Mientras Milei concentra su atención en la gira europea, otros integrantes del Gobierno tendrán compromisos institucionales durante el lunes. A las 14, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, firmarán una serie de convenios con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

La actividad reunirá a dos integrantes centrales del Gabinete nacional con el mandatario provincial, en el marco de la firma de acuerdos que forman parte de la agenda gubernamental.

Una hora después, a las 15, el canciller Pablo Quirno recibirá las copias de las cartas credenciales del nuevo embajador de Perú ante la Argentina, Carlos Tubino Arias-Schreiber.

El lunes concluirá con una reunión de coordinación vinculada con la avanzada de la visita del papa León XIV. El encuentro se desarrollará en el Palacio San Martín y formará parte de las tareas organizativas previas a la llegada del Sumo Pontífice.

Caputo y Sturzenegger, con actividades

La actividad del Gobierno continuará el martes con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, en la 32.ª edición de la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA).

El encuentro está previsto para las 9.10 y se llevará a cabo en Goldencenter. La presencia del titular de Economía se incorporará a la agenda oficial de la jornada, mientras el Presidente se prepara para viajar a España durante la noche.

Por su parte, las actividades gubernamentales concluirán el jueves con la participación de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, en el octavo Fórum Nacional de Energía de LIDE Argentina.

Sturzenegger participará como orador en el encuentro, que se celebrará en el Alvear Icon Hotel.

La agenda de la semana quedará así distribuida entre los compromisos presidenciales en el país, el viaje a España y las actividades de distintos funcionarios del Gabinete, con reuniones diplomáticas, convenios con una provincia, encuentros vinculados con el sector industrial y una actividad relacionada con la próxima visita del papa León XIV.