La agenda de Milei en Suiza: reuniones con banqueros, paso por Davos y entrevistas

El presidente Javier Milei partió el lunes por la noche rumbo a Zúrich, Suiza, donde desplegará una intensa agenda internacional que combina participación en el Foro Económico Mundial de Davos, reuniones con referentes del sistema financiero y empresarial, contactos bilaterales y entrevistas con medios especializados de alcance global.

El mandatario emprendió el viaje acompañado por una delegación integrada por el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La comitiva presidencial despegó a las 21 del lunes y tiene previsto arribar a Zúrich a las 15.30 del martes, según el cronograma oficial.

La agenda comenzará formalmente este mismo martes por la noche. A las 21 (hora local), Milei mantendrá un encuentro con el emprendedor británico Maurice Ostro, presidente del Consejo de Acción Empresarial creado en 2020 y vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos. La reunión se enmarca en una serie de contactos orientados a reforzar vínculos con referentes internacionales del ámbito empresarial y social.

Las actividades centrales se desarrollarán el miércoles 21 de enero. A las 10.05, el Presidente tiene previsto un breve saludo protocolar con su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, integrante de la Unión Democrática de Centro. El encuentro forma parte del esquema de relaciones bilaterales que la delegación argentina busca fortalecer durante la visita.

Minutos más tarde, Milei participará del Country Strategy Dialogue on Argentina, un espacio de intercambio estratégico que reúne a CEOs y altos directivos de importantes empresas y holdings internacionales. Se trata de un encuentro de trabajo enfocado en promover nuevas alianzas, analizar oportunidades de inversión y facilitar el diálogo entre el sector privado global y el Estado argentino, en el marco del nuevo rumbo económico que impulsa el Gobierno.

A las 11.30, el Presidente se reunirá con CEOs de bancos globales, una de las actividades más relevantes de la jornada, en un contexto en el que la administración nacional busca consolidar señales de previsibilidad macroeconómica y atraer capitales externos. Estas reuniones se inscriben dentro de la estrategia oficial de reposicionar a la Argentina en los mercados financieros internacionales.

Por la tarde, a las 15.30, Milei mantendrá un encuentro con el director ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, en la antesala de su disertación en el tradicional foro que se desarrolla en la ciudad de Davos. Según la agenda difundida, el mandatario argentino tomará la palabra luego del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien se espera un eventual cruce informal, aunque hasta el momento no se confirmó una audiencia bilateral formal.

El jueves, en tanto, el jefe de Estado concentrará su agenda en el plano mediático. Tiene previstas entrevistas con la agencia de noticias Bloomberg y con la revista The Economist, donde dialogará con su editora en jefe, Zanny Minton Beddoes. Ambos encuentros representan una vidriera clave para exponer ante audiencias globales los lineamientos del programa económico y político del Gobierno argentino.

Finalizadas las actividades oficiales, el jueves a las 18 (14 en la Argentina) el vuelo especial que transporta al Presidente y su comitiva emprenderá el regreso al país. El arribo está previsto para el viernes 23 de enero a las 6, tras una gira que busca reforzar el perfil internacional del Gobierno y profundizar el diálogo con actores clave del escenario económico global.