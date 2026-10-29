La Capital anunció aumento del 20% para becados y nuevos pases a planta permanente

La Municipalidad de la Capital confirmó un nuevo incremento salarial del 20% para los becados de las Categorías 1 y 2, en el marco de las medidas destinadas a mejorar los ingresos de los beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja. El aumento comenzará a regir a partir de octubre y se percibirá con los pagos correspondientes a noviembre, según precisó la comuna.

El anuncio se conoció junto con la confirmación de que se pondrá en marcha un nuevo proceso para la incorporación de trabajadores municipales a la planta permanente. De esta manera, las medidas comunicadas por el municipio comprenden dos aspectos vinculados con la situación laboral de sus agentes y beneficiarios: la actualización de los ingresos de determinados becados y el avance administrativo para definir nuevas incorporaciones al empleo permanente.

En lo referido al incremento, la disposición establece una suba del 20% para quienes se encuentran comprendidos en las Categorías 1 y 2. La mejora tendrá vigencia desde octubre, aunque su percepción se concretará con los pagos de noviembre.

La medida se suma a los incrementos otorgados durante el año y representa, de acuerdo con lo informado por la Municipalidad de la Capital, un nuevo esfuerzo económico de la administración comunal para mejorar los ingresos de los beneficiarios alcanzados por la disposición.

Una mejora acumulada del 38% durante el año

Uno de los datos centrales del anuncio es que, con el nuevo incremento, los becados registrarán una mejora acumulada del 38% en lo que va del presente año. Según destacó la comuna, ese porcentaje se ubica por encima de los índices inflacionarios.

El aumento del 20% anunciado ahora se incorpora a las actualizaciones anteriores y eleva la mejora acumulada informada para este sector. La Municipalidad presentó la medida como un esfuerzo significativo destinado a acompañar los ingresos de los beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja.

La medida está dirigida específicamente a los becados de las dos categorías mencionadas. La información difundida no establece que el incremento alcance a otras categorías ni detalla modificaciones adicionales en las condiciones del programa.

La referencia al aumento acumulado permite dimensionar el alcance de las actualizaciones salariales comunicadas por el municipio durante el año. En ese contexto, la nueva suba constituye una mejora adicional para los beneficiarios comprendidos en la medida, que la percibirán con los pagos de noviembre, conforme al cronograma anunciado.

¿Cuándo se conocerá la nómina del pase a planta?

Junto con la actualización de los ingresos, la Municipalidad de la Capital confirmó que la próxima semana dará a conocer la nómina inicial y provisoria de aspirantes a ingresar a la planta permanente municipal.

La publicación se realizará en cumplimiento de lo establecido por la Ordenanza 8020/21, normativa que enmarca el procedimiento para avanzar con las incorporaciones de trabajadores a la estructura permanente del municipio.

El listado permitirá conocer los nombres de los agentes que, en esta instancia, se encuentran comprendidos entre los aspirantes considerados para el proceso. Sin embargo, desde la comuna remarcaron que la aparición de un nombre en la nómina no supone que el ingreso a planta permanente se concrete automáticamente.

La Municipalidad aclaró que la incorporación definitiva estará sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente, tal como ocurre habitualmente en este tipo de procedimientos administrativos.

Qué podrán hacer los trabajadores que no aparezcan en el listado

La comuna también informó cuál será el procedimiento previsto para aquellos agentes que no figuren en la nómina provisoria y consideren que les corresponde ser incluidos.

Una vez publicada la lista, quienes entiendan que tienen derecho a integrar el registro podrán presentar el reclamo correspondiente, acompañado de la documentación que respalde su solicitud.

Esta posibilidad permitirá que los trabajadores que no se encuentren contemplados inicialmente puedan plantear su situación y aportar los elementos necesarios para fundamentar el pedido de incorporación al listado.