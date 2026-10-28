Bullrich defendió el resultado electoral en Brasil: "Su voluntad se respeta"

La senadora nacional y jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, se pronunció sobre el escenario político de Brasil y el resultado de las elecciones presidenciales que consagraron la reelección de Luiz Inácio "Lula" da Silva. A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, la dirigente sostuvo que la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas debe ser respetada, independientemente de las diferencias políticas que puedan existir entre los gobiernos.

"La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia", afirmó la exministra de Seguridad, en una declaración que también dejó expuestas sus diferencias con la gestión del presidente Javier Milei frente a la situación política brasileña.

El pronunciamiento se produjo en medio de los cuestionamientos vinculados con el silencio del Gobierno nacional ante la reelección de Lula. En ese contexto, Bullrich planteó que el respeto al resultado electoral constituye una regla esencial de la vida democrática y que las discrepancias ideológicas no deberían impedir el reconocimiento de la decisión adoptada por la ciudadanía.

La senadora hizo hincapié en la necesidad de distinguir las diferencias políticas de los vínculos entre países. Aunque reconoció que existen desacuerdos profundos con la orientación del nuevo gobierno brasileño, también remarcó la importancia de sostener una relación que contemple los intereses compartidos entre ambas naciones.

"Tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación", señaló.

La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia. Tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación. Y sobre Flavio, que hizo una enorme elección, quiero hacer una reflexión sobre la calidad de la democracia. Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel. La utilización de una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición es una herramienta de poder que nunca puede ser el camino de una democracia. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 28, 2026

Las diferencias con el Gobierno de Javier Milei

Las declaraciones de Bullrich también expusieron una posición diferenciada respecto de la gestión nacional encabezada por Javier Milei. Su intervención se produjo a partir de la falta de pronunciamiento del Gobierno ante la reelección de Lula y planteó una definición sobre el significado institucional del resultado electoral.

Al afirmar que la voluntad de los ciudadanos debe respetarse, la senadora sostuvo una postura centrada en el reconocimiento de la decisión de las urnas, aun cuando existan diferencias políticas con el gobierno elegido.

La dirigente libertaria señaló que la democracia tiene como principio fundamental que la ciudadanía decida quién debe gobernar. En ese marco, su mensaje buscó establecer una distinción entre las discrepancias ideológicas y el respeto por los mecanismos electorales.

Su declaración sobre Brasil no se limitó a una valoración del resultado presidencial. También incluyó referencias a la relación bilateral, al papel de la Justicia y al trato que deben recibir quienes pierden una elección. Estos aspectos aparecieron vinculados en su reflexión sobre la calidad de las instituciones democráticas.

La reflexión sobre Flávio Bolsonaro

Bullrich también se refirió a Flávio Bolsonaro, ex candidato presidencial por el Partido Liberal de Brasil, quien perdió la elección frente a Lula en el balotaje del domingo 25 de octubre y posteriormente viajó a Estados Unidos junto con su familia.

Al abordar su situación, la senadora destacó el desempeño electoral del dirigente brasileño y aprovechó el tema para plantear una reflexión sobre el funcionamiento de la democracia y el papel de la Justicia frente a la oposición política.

"Sobre Flavio, que hizo una enorme elección, quiero hacer una reflexión sobre la calidad de la democracia. Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel", expresó.

Con esa frase, Bullrich cuestionó una concepción de la competencia política en la que la derrota electoral pueda quedar asociada con la persecución judicial. Su planteo apuntó a la necesidad de diferenciar la alternancia en el poder de cualquier utilización de los mecanismos judiciales con fines políticos.

La senadora profundizó esa posición al advertir sobre los riesgos que, según su consideración, representa la utilización de una Justicia que no actúe de manera imparcial.

"La utilización de una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición es una herramienta de poder que nunca puede ser el camino de una democracia", concluyó.

La declaración vinculó el respeto por los resultados electorales con la necesidad de preservar la imparcialidad judicial. En ese sentido, Bullrich sostuvo que el hecho de perder una elección no debería convertirse, por sí mismo, en una razón para que un dirigente sea perseguido penalmente.

Su referencia a Flávio Bolsonaro quedó así enmarcada en una discusión más amplia sobre las garantías democráticas, el reconocimiento de los resultados electorales y los límites que deberían regir la actuación de la Justicia frente a quienes integran la oposición.