Se apunó Caputo durante la visita a Catamarca: sufrió una descompensación

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, sufrió este miércoles una leve descompensación mientras acompañaba al presidente Javier Milei durante una visita a una planta de producción de carbonato de litio de la compañía internacional Río Tinto, ubicada en la puna catamarqueña, a 4.000 metros sobre el nivel del mar.

El episodio se produjo durante la actividad oficial y la recorrida por las instalaciones de la empresa. Según la información difundida, el titular del Palacio de Hacienda comenzó a sentirse mal como consecuencia de la altura y presentó un cuadro leve de mal de altura, conocido como apunamiento.

La situación motivó la intervención inmediata del cuerpo médico que acompañaba a la comitiva presidencial. Caputo recibió asistencia, fue hidratado y logró recuperarse en poco tiempo, lo que le permitió regresar junto al grupo de funcionarios y continuar con el cronograma previsto para la jornada.

Fuentes de la Casa Rosada y del Ministerio de Economía señalaron que el ministro, de 61 años y buena condición atlética, evolucionó favorablemente después de recibir la atención correspondiente. De acuerdo con la información oficial, el cuadro no le impidió retomar sus actividades.

"Actualmente, se encuentra en perfectas condiciones de salud", indicaron desde el Gobierno al comunicar su recuperación. En la misma línea, fuentes oficiales señalaron que el funcionario estaba retomando sus compromisos con normalidad.

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La agenda del ministro en Catamarca

Caputo había arribado a la provincia el martes, a última hora de la tarde, junto con la comitiva presidencial. Durante su primera jornada en Catamarca participó de distintas actividades, entre ellas un encuentro con militantes libertarios, una visita a una fábrica algodonera y una recorrida por el Santuario de la Virgen del Valle.

La agenda continuó este miércoles con el traslado hacia la puna catamarqueña, donde Milei tenía previsto participar de un acto en una planta de producción de carbonato de litio de Río Tinto. La actividad se desarrolló en un establecimiento situado a unos 4.000 metros de altura, una condición que precedió a la descompensación que experimentó el ministro de Economía.

Pese al episodio, la rápida asistencia médica y la posterior recuperación permitieron que Caputo continuara con las actividades programadas. La información oficial destacó que el cuadro había sido leve y que el funcionario se encontraba en condiciones de retomar sus tareas habituales.

La visita a las instalaciones de Río Tinto reunió a integrantes del equipo nacional y a representantes de la administración provincial, en el marco de una actividad vinculada con las inversiones en el sector del litio.

Recuperación rápida

Tras la descompensación, Caputo recibió hidratación y asistencia médica inmediata. La evolución favorable permitió que el ministro retomara sus compromisos con la comitiva presidencial, de acuerdo con lo informado por fuentes oficiales.

El Gobierno describió el episodio como un cuadro leve de mal de altura o apunamiento y sostuvo que el titular de Economía se encontraba en perfectas condiciones de salud.

De esta manera, la visita de Milei a la planta de Río Tinto continuó en el marco de la agenda prevista en Catamarca. El episodio que afectó al ministro se produjo durante una recorrida a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en una jornada que incluyó declaraciones presidenciales sobre el desarrollo del litio y referencias a las inversiones de la compañía en el país.

La comitiva presidencial

Además de Javier Milei y Luis Caputo, participaron de la actividad la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el secretario de Energía y Minería, Daniel González.

También estuvieron presentes el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y directivos de la compañía Río Tinto, quienes acompañaron la recorrida por las instalaciones de producción.

La presencia de funcionarios nacionales y provinciales en el establecimiento se enmarcó en una agenda que incluyó la actividad productiva vinculada con el litio y las inversiones asociadas al sector. En ese contexto, la descompensación de Caputo fue atendida por el equipo médico que acompañaba a la delegación, sin que el episodio alterara la continuidad de las actividades previstas.