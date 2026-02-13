La CGT advierte que judicializará la reforma laboral mientras el Gobierno busca aprobarla sin cambios

Desde la CGT anticiparon que podrían judicializar artículos de la reforma laboral si la Cámara de Diputados la convierte en ley. Así lo expresó el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, quien advirtió que recurrirán a los tribunales ante posibles vulneraciones constitucionales.

"Por supuesto, tanto en lo individual como en lo colectivo, todos aquellos artículos que rocen los aspectos constitucionales, es parte del derecho que le asiste a cada ciudadano o a cada institución", sostuvo el dirigente en declaraciones a Radio Rivadavia.

Martínez afirmó además que el sindicalismo está dispuesto al diálogo para abordar las condiciones estructurales del país, aunque señaló que no tuvieron oportunidad de expresar su postura en el proceso de discusión del proyecto.

Denuncia por terrorismo tras incidentes en el Congreso

En paralelo al debate legislativo, el Gobierno informó que presentó una denuncia por terrorismo contra los responsables de los incidentes registrados en el Congreso.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicó la decisión y sostuvo que "atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional".

El oficialismo acelera en Diputados

Mientras tanto, el oficialismo define la estrategia para avanzar con la reforma laboral en la Cámara baja. La intención es firmar dictamen en un plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda y llevar el proyecto al recinto el 19 de febrero o, en su defecto, la semana siguiente.

Las comisiones están presididas por Lisandro Almirón y Bertie Benegas Lynch, respectivamente. En las negociaciones también participan el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, en coordinación con la Casa Rosada.

El Gobierno busca sostener el texto tal como fue aprobado en el Senado, aunque desde la oposición ya anticipan que impulsarán modificaciones, lo que anticipa un debate complejo en el recinto.