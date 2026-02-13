Reforma laboral: el Gobierno identificó a 17 manifestantes por los disturbios en el Congreso

El Ministerio de Seguridad Nacional identificó a 17 personas señaladas por su presunta participación en los disturbios registrados durante la protesta contra la reforma laboral frente al Congreso de la Nación.

La identificación fue confirmada por la ministra Alejandra Monteoliva, quien sostuvo que el trabajo fue realizado en conjunto entre fuerzas federales y la Justicia, a partir del análisis de cámaras de seguridad, registros de medios de comunicación y material difundido en redes sociales.

En declaraciones a Radio Mitre, la funcionaria indicó que inicialmente habían sido identificadas cuatro personas y que luego la cifra ascendió a 17. Según precisó, la mayoría proviene de la provincia de Buenos Aires, además de algunos casos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del norte del país.

Los identificados

De acuerdo con la información oficial, los señalados son: Lucas Horacio Cabrera, Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Martín Castiñeiras, Federico Alberto Mazzagalli, Matías Enzo Roldán y Patricio Hernán Castellan.

También figuran Denis Alejandro Figueredo, Néstor Alejandro Flores, Lucas Ezequiel Lobato, Nahuel Ezequiel Britos, Carlos Nicolás Kipper Amalfi, Manuel Edgardo Barrios, Natanael Benjamín Aguirre, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez y Roberto Daniel Tassano.

Según las autoridades, parte de los identificados cuenta con antecedentes por robo agravado, lesiones y otros delitos, aunque no todos presentan el mismo perfil.

Detenciones y avances judiciales

Durante los hechos fueron detenidas 71 personas, de las cuales 27 fueron arrestadas en accesos previos a la protesta. Hasta el momento, ninguno de los detenidos ni de los recientemente identificados fue señalado como integrante del grupo que arrojó bombas molotov contra efectivos de la Policía Federal Argentina.

Una fuente oficial indicó que los responsables de esos ataques continúan siendo identificados.

La ministra explicó que no se realizaron detenciones en flagrancia contra quienes arrojaban artefactos incendiarios porque, según argumentó, intervenir en ese momento podría haber generado un disturbio mayor. Sostuvo que las brigadas actuaron cuando estuvieron dadas las condiciones de seguridad para evitar una escalada de violencia.

Denuncia por terrorismo

La cartera de Seguridad informó que la identificación judicializada fue presentada ante la Unidad de Flagrancia Este de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la doctora Mergulliani.

Además, el Ministerio anticipó que presentará una denuncia federal para que los investigados sean acusados bajo la figura de terrorismo, en función del uso de bombas molotov y otros elementos considerados peligrosos.

Monteoliva afirmó que, según la evaluación oficial, la intención de los manifestantes involucrados no fue únicamente agredir a las fuerzas de seguridad, sino "desestabilizar las instituciones".

Las investigaciones continúan para determinar eventuales vínculos organizativos, financiamiento y posibles conexiones con hechos delictivos anteriores.