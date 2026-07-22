La CGT, las CTA y los movimientos sociales marchan al Congreso junto a los jubilados

La CGT, junto a las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), organizaciones de jubilados y diversos movimientos sociales confluirán este miércoles en una nueva jornada nacional de protesta frente al Congreso contra las políticas del gobierno de Javier Milei.

La convocatoria busca reunir a distintos sectores del movimiento sindical y social en una manifestación que tendrá como eje central el reclamo de los jubilados. La protesta se desarrollará frente al Congreso Nacional y estará atravesada por consignas vinculadas con la defensa del sistema previsional, la recomposición de las jubilaciones y el rechazo a las políticas económicas implementadas por la administración nacional.

La convocatoria representa, según destacaron voceros de la central sindical, una señal de unidad frente al ajuste impulsado por el Ejecutivo. La participación conjunta de las centrales obreras, la UTEP, las organizaciones de jubilados y los movimientos sociales busca mostrar una confluencia de sectores que sostienen reclamos contra las medidas adoptadas por el Gobierno.

Concentración y marcha hacia el Congreso

Los manifestantes se concentrarán desde las 15 en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña. Desde allí marcharán posteriormente hacia el Congreso Nacional.

La movilización se desarrollará en continuidad con las protestas que grupos de jubilados vienen realizando desde hace varios meses. La incorporación de la CGT, las dos CTA, la UTEP y diversas organizaciones sociales amplía la convocatoria y convierte la jornada en una nueva expresión del plan de lucha contra las políticas oficiales.

Los principales ejes de la protesta serán:

La defensa del sistema previsional .

. El reclamo de una recomposición de las jubilaciones .

. El rechazo a las políticas económicas del Gobierno .

. La oposición al ajuste impulsado por el Ejecutivo .

. La búsqueda de respuestas a los reclamos planteados por el movimiento sindical y social.

El reinicio del plan de lucha sindical

La movilización marcará el inicio de una nueva etapa del plan de lucha definido por la CGT en conjunto con las CTA y la UTEP, luego del receso producido por el Mundial de Fútbol 2026.

Los dirigentes sindicales ya adelantaron que el cronograma de protestas continuará durante las próximas semanas. Entre las próximas movilizaciones mencionaron una convocatoria prevista para el 7 de agosto a San Cayetano.

Además, los sectores sindicales no descartan convocar a un paro general si no obtienen respuestas a sus reclamos.

La jornada frente al Congreso aparece así como el primer paso de una nueva secuencia de movilizaciones que podría extenderse durante las próximas semanas. El objetivo de las organizaciones es sostener la presión sobre el Gobierno y reclamar respuestas a las demandas vinculadas con la situación previsional y las políticas económicas.

"No acompañamos ninguna ley que presente el Gobierno"

En la previa de la movilización, el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, cuestionó la orientación de las políticas oficiales. En declaraciones radiales, sostuvo que la central obrera no acompaña "ninguna ley que presente el Gobierno", porque "se va todo a contramano de lo que necesita la sociedad".

La definición refleja el nivel de confrontación que mantiene la CGT con la administración de Milei y anticipa una postura de rechazo frente a las iniciativas legislativas que el Ejecutivo impulse en el Congreso.

Jerónimo también recordó el historial de medidas de fuerza realizadas por la central durante la actual gestión.

"La CGT, que asumió este gobierno a los 15 días, le hizo el primer paro general, y de ahí hasta acá le hizo cuatro paros generales. Cuando se planteó lo de la reforma laboral, se hicieron tres movilizaciones, un paro general, más de 14 movilizaciones que acompañó la CGT", afirmó.

La enumeración realizada por el dirigente buscó destacar la continuidad de la oposición sindical a las políticas implementadas por el Gobierno desde el inicio de la gestión.

Jubilados, sindicatos y movimientos sociales

La particularidad de esta jornada estará dada por la confluencia de sectores que, aunque tienen organizaciones y reclamos propios, se concentrarán bajo una misma movilización. La participación de las organizaciones de jubilados constituye el eje de la convocatoria. A ese reclamo se sumarán las centrales sindicales y los movimientos sociales, en una demostración de unidad frente al escenario económico y social que cuestionan.

La CGT, las dos CTA y la UTEP buscan dar una señal conjunta en un momento en el que la protesta de los jubilados se convirtió en una de las expresiones sostenidas de rechazo a las políticas oficiales.

La movilización tendrá como destino el Congreso Nacional, un punto central para los reclamos vinculados con las leyes y las políticas que afectan al sistema previsional.

Impacto en el tránsito y posibles cortes

Como consecuencia de la movilización, se espera que durante la tarde se registren importantes restricciones al tránsito en los alrededores del Congreso y en las principales arterias del centro porteño.

También podrían producirse cortes parciales y desvíos en distintos puntos del país, debido a la jornada nacional de protesta.

El movimiento de los manifestantes desde la intersección de Rivadavia y Rodríguez Peña hacia el Congreso generará modificaciones en la circulación vehicular en la zona y podría afectar el tránsito en las calles y avenidas cercanas.